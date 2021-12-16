Ямальским медикам доплатят за работу с COVID-пациентами

На стимулирующие выплаты выделили более миллиарда рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО выделят более миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам за работу с коронавирусными пациентами. Об этом сообщается в документах окружного правительства.

«Проектом предусмотрено финансирование мероприятий, связанных с оплатой специальных региональных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку при работе с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в сообщении на сайте ведомства. На данное мероприятие власти выделили 1 896 997 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что медикам ЯНАО ввели новую дополнительную выплату за вакцинацию жителей. За одного вакцинируемого медработники получат 600 рублей. Также правительство дополнительно выделило 72,5 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом, повышение зарплат бюджетников, переселение из аварийного жилья и газификацию.