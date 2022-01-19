Генсек НАТО после беседы с Зеленским выдвинул ультиматум Путину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна немедленно провести деэскалацию. Об этом он сказал после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Говорил с президентом Владимиром Зеленским, чтобы выразить твердую поддержку НАТО Украине перед лицом российской угрозы. Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам», — написал Йенс Столтенберг в Twitter.
Россия ждет скорейшего ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва требует от альянса на расширяться на Украину и не включать государство в свой состав. В НАТО отказались идти на компромисс. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко после заседания совета Россия-НАТО заявил, что для деэскалации необходимо зафиксировать границу РФ и организации. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки считает, что нападение Москвы на Киев возможно в любой момент, сообщает «Пятый канал». Россия не планирует вторжение на Украину, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна немедленно провести деэскалацию. Об этом он сказал после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Говорил с президентом Владимиром Зеленским, чтобы выразить твердую поддержку НАТО Украине перед лицом российской угрозы. Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам», — написал Йенс Столтенберг в Twitter. Россия ждет скорейшего ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва требует от альянса на расширяться на Украину и не включать государство в свой состав. В НАТО отказались идти на компромисс. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко после заседания совета Россия-НАТО заявил, что для деэскалации необходимо зафиксировать границу РФ и организации. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки считает, что нападение Москвы на Киев возможно в любой момент, сообщает «Пятый канал». Россия не планирует вторжение на Украину, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.