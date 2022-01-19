Генсек НАТО после беседы с Зеленским выдвинул ультиматум Путину

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки, столтенберг йенс
В НАТО готовы к диалогу с РФ, но не пойдут на компромисс Фото:
новость из сюжета
Переговоры России и НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна немедленно провести деэскалацию. Об этом он сказал после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Говорил с президентом Владимиром Зеленским, чтобы выразить твердую поддержку НАТО Украине перед лицом российской угрозы. Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам», — написал Йенс Столтенберг в Twitter.

Россия ждет скорейшего ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва требует от альянса на расширяться на Украину и не включать государство в свой состав. В НАТО отказались идти на компромисс. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко после заседания совета Россия-НАТО заявил, что для деэскалации необходимо зафиксировать границу РФ и организации. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки считает, что нападение Москвы на Киев возможно в любой момент, сообщает «Пятый канал». Россия не планирует вторжение на Украину, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна немедленно провести деэскалацию. Об этом он сказал после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Говорил с президентом Владимиром Зеленским, чтобы выразить твердую поддержку НАТО Украине перед лицом российской угрозы. Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам», — написал Йенс Столтенберг в Twitter. Россия ждет скорейшего ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва требует от альянса на расширяться на Украину и не включать государство в свой состав. В НАТО отказались идти на компромисс. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко после заседания совета Россия-НАТО заявил, что для деэскалации необходимо зафиксировать границу РФ и организации. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки считает, что нападение Москвы на Киев возможно в любой момент, сообщает «Пятый канал». Россия не планирует вторжение на Украину, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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