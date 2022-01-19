Россия торопит НАТО с ответом по гарантиям безопасности. «Начали обратный отсчет»

19 января 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

В Москве заявили об обратном отсчете в ожидании ответа Запада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Российская делегация в ОБСЕ заявила об ожидании от США и НАТО письменного ответа на предложения Москвы о гарантиях безопасности. Руководитель делегации Константин Гаврилов сказал о начале «обратного отсчета» в ожидании реакции Запада. «Наступает момент истины, когда Запад либо принимает наши предложения, либо будут найдены иные способы обеспечения безопасности России. Времени для этого остается все меньше. Обратный отсчет пошел», — цитирует ТАСС выступление Гаврилова на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Россия в декабре передала США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и НАТО. РФ предложила альянсу исключить расширение на восток и прием в НАТО бывших союзных республик. В январе состоялись переговоры России с США и НАТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская делегация в ОБСЕ заявила об ожидании от США и НАТО письменного ответа на предложения Москвы о гарантиях безопасности. Руководитель делегации Константин Гаврилов сказал о начале «обратного отсчета» в ожидании реакции Запада. «Наступает момент истины, когда Запад либо принимает наши предложения, либо будут найдены иные способы обеспечения безопасности России. Времени для этого остается все меньше. Обратный отсчет пошел», — цитирует ТАСС выступление Гаврилова на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Россия в декабре передала США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и НАТО. РФ предложила альянсу исключить расширение на восток и прием в НАТО бывших союзных республик. В январе состоялись переговоры России с США и НАТО.