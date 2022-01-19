Российская делегация в ОБСЕ заявила об ожидании от США и НАТО письменного ответа на предложения Москвы о гарантиях безопасности. Руководитель делегации Константин Гаврилов сказал о начале «обратного отсчета» в ожидании реакции Запада.
«Наступает момент истины, когда Запад либо принимает наши предложения, либо будут найдены иные способы обеспечения безопасности России. Времени для этого остается все меньше. Обратный отсчет пошел», — цитирует ТАСС выступление Гаврилова на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.
Российская делегация в ОБСЕ заявила об ожидании от США и НАТО письменного ответа на предложения Москвы о гарантиях безопасности. Руководитель делегации Константин Гаврилов сказал о начале «обратного отсчета» в ожидании реакции Запада. «Наступает момент истины, когда Запад либо принимает наши предложения, либо будут найдены иные способы обеспечения безопасности России. Времени для этого остается все меньше. Обратный отсчет пошел», — цитирует ТАСС выступление Гаврилова на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Россия в декабре передала США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и НАТО. РФ предложила альянсу исключить расширение на восток и прием в НАТО бывших союзных республик. В январе состоялись переговоры России с США и НАТО.