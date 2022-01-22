Вассерман вступился за тело Ленина в Мавзолее

23 января 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Бальзамирование позволяет не закрывать Мавзолей от туристов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мавзолей, в котором находится тело первого председателя Совета народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина (Ульянова), нельзя закрывать для посещения. Об этом заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «Закрыть мавзолей для посещения — это значит нарушить волю наших предков и нарушить волю нынешних поколений также желающих увидеть вождя. Кто бы как ни относился к нему сейчас, следует признать, что если бы он не возглавил страну тогда, то было бы хуже. Большая часть усилий по разрушению России, которые сейчас принято ставить в вину Владимиру Ульянову, на самом деле была совершена, когда правительство России возглавлял Александр Керенский. А некоторые ошибки, заложенные тогда, и дающие себя знать до сих пор, были совершены, когда его возглавлял Николай Романов. Соответственно, большая часть обвинений против Ульянова совершенно не состоятельна. Даже если бы они были достоверны, это не означает, что нам следует сейчас его прятать от глаз тех, кто считает его заслуживающим уважения», — сказал Анатолий Вассерман. По его словам, поток туристов не влияет на сохранность тела Ленина. «Изначально все было рассчитано на эти толпы. Правда, речь тогда шла не о туристах, а о многих миллионах людей, желавших попрощаться с вождем. Обычной трехдневной церемонии катастрофически не хватало. Именно тогда решили тело забальзамировать, и устроить мавзолей, доступный для посещения», — рассказал депутат. Парламентарий также объяснил, почему туристы приходят в Мавзолей. «Это проистекает из того, что он возглавлял страну в один из тягчайших периодов ее существования. И, соответственно, он заслуживает уважения, хотя бы за то, что решился это сделать», — подчеркнул Вассерман. Ранее депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что тело Ленина нужно захоронить рядом с родственниками. Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышев предлагал убрать с Красной площади могилы всех вождей и политических деятелей СССР. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил в конце 2021 года, что планов по переносу тела Ленина у российских властей нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мавзолей, в котором находится тело первого председателя Совета народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина (Ульянова), нельзя закрывать для посещения. Об этом заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «Закрыть мавзолей для посещения — это значит нарушить волю наших предков и нарушить волю нынешних поколений также желающих увидеть вождя. Кто бы как ни относился к нему сейчас, следует признать, что если бы он не возглавил страну тогда, то было бы хуже. Большая часть усилий по разрушению России, которые сейчас принято ставить в вину Владимиру Ульянову, на самом деле была совершена, когда правительство России возглавлял Александр Керенский. А некоторые ошибки, заложенные тогда, и дающие себя знать до сих пор, были совершены, когда его возглавлял Николай Романов. Соответственно, большая часть обвинений против Ульянова совершенно не состоятельна. Даже если бы они были достоверны, это не означает, что нам следует сейчас его прятать от глаз тех, кто считает его заслуживающим уважения», — сказал Анатолий Вассерман. По его словам, поток туристов не влияет на сохранность тела Ленина. «Изначально все было рассчитано на эти толпы. Правда, речь тогда шла не о туристах, а о многих миллионах людей, желавших попрощаться с вождем. Обычной трехдневной церемонии катастрофически не хватало. Именно тогда решили тело забальзамировать, и устроить мавзолей, доступный для посещения», — рассказал депутат. Парламентарий также объяснил, почему туристы приходят в Мавзолей. «Это проистекает из того, что он возглавлял страну в один из тягчайших периодов ее существования. И, соответственно, он заслуживает уважения, хотя бы за то, что решился это сделать», — подчеркнул Вассерман. Ранее депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что тело Ленина нужно захоронить рядом с родственниками. Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышев предлагал убрать с Красной площади могилы всех вождей и политических деятелей СССР. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил в конце 2021 года, что планов по переносу тела Ленина у российских властей нет.