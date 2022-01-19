Нового заместителя свердловского губернатора Василия Козлова и министра внешнеэкономических связей Вячеслава Ярина официально представили членам областного правительства. Презентацию на заседании кабмина провел глава региона Евгений Куйвашев, намекнув, что ждет от чиновников скорейшего начала работы.
«Рассчитываю, что коллеги оперативно войдут в курс дел и будут успешно справляться с новыми должностными обязанностями», — объявил Евгений Куйвашев. Его слова URA.RU передали в региональном департаменте информполитики.
Нового заместителя свердловского губернатора Василия Козлова и министра внешнеэкономических связей Вячеслава Ярина официально представили членам областного правительства. Презентацию на заседании кабмина провел глава региона Евгений Куйвашев, намекнув, что ждет от чиновников скорейшего начала работы. «Рассчитываю, что коллеги оперативно войдут в курс дел и будут успешно справляться с новыми должностными обязанностями», — объявил Евгений Куйвашев. Его слова URA.RU передали в региональном департаменте информполитики. Василий Козлов, ранее работавший министром внешнеэкономических связей, получил повышение до замгубернатора 18 января. Эту перестановку анонсировал сам Куйвашев, пообещавший сразу после назначения решить вопрос с распределением полномочий своих замов. Освободившийся пост главы министерства занял Вячеслав Ярин, служивший в ранге замминистра.