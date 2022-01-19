Свердловский губернатор представил своих новых подчиненных. И намекнул, чего от них ждет

20 января 2022 в 10:36 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев официально представил нового замгубернатора и министра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нового заместителя свердловского губернатора Василия Козлова и министра внешнеэкономических связей Вячеслава Ярина официально представили членам областного правительства. Презентацию на заседании кабмина провел глава региона Евгений Куйвашев, намекнув, что ждет от чиновников скорейшего начала работы. «Рассчитываю, что коллеги оперативно войдут в курс дел и будут успешно справляться с новыми должностными обязанностями», — объявил Евгений Куйвашев. Его слова URA.RU передали в региональном департаменте информполитики. Василий Козлов, ранее работавший министром внешнеэкономических связей, получил повышение до замгубернатора 18 января. Эту перестановку анонсировал сам Куйвашев, пообещавший сразу после назначения решить вопрос с распределением полномочий своих замов. Освободившийся пост главы министерства занял Вячеслав Ярин, служивший в ранге замминистра. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Нового заместителя свердловского губернатора Василия Козлова и министра внешнеэкономических связей Вячеслава Ярина официально представили членам областного правительства. Презентацию на заседании кабмина провел глава региона Евгений Куйвашев, намекнув, что ждет от чиновников скорейшего начала работы. «Рассчитываю, что коллеги оперативно войдут в курс дел и будут успешно справляться с новыми должностными обязанностями», — объявил Евгений Куйвашев. Его слова URA.RU передали в региональном департаменте информполитики. Василий Козлов, ранее работавший министром внешнеэкономических связей, получил повышение до замгубернатора 18 января. Эту перестановку анонсировал сам Куйвашев, пообещавший сразу после назначения решить вопрос с распределением полномочий своих замов. Освободившийся пост главы министерства занял Вячеслав Ярин, служивший в ранге замминистра.