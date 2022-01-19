Эпидемиолог Екатеринбурга дал прогноз по новому всплеску COVID

20 января 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Обязательную вакцинацию должны закончить к марту 2022 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Число больных коронавирусом в Свердловской области может резко вырасти после того, как студенты вернутся с каникул. Такое мнение на пресс-конференции, которая проходит онлайн, высказал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. «Меня очень беспокоит, что когда завершатся студенческие каникулы, прибудет еще армия студенческой молодежи, и это, конечно, приведет к росту заболеваемости. Я обращаюсь к студентам, покажите своим примером, что вы готовы сегодня защищаться [вакциной] от коронавируса, и этим вы поможете всему населению, особенно своим родителям, бабушкам и дедушкам», — сказал Харитонов. Он также обратил внимание, что в перечень обязательных к вакцинации необходимо включить и совершеннолетних студентов средне-специальных учебных заведений. Обязательную студенческую вакцинацию ввел главный санврач региона Дмитрий Козловских. В оперштабе Свердловской области подчеркнули, что санкции против студентов будут вводиться только ректорами вузов, если возникнет такая необходимость. Совершеннолетние студенты должны привиться первым компонентом вакцины до 1 февраля. При этом полный курс должен быть пройден до марта 2022 года. В некоторых вузах уже публикуются соответствующие приказы и вводятся QR-коды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Число больных коронавирусом в Свердловской области может резко вырасти после того, как студенты вернутся с каникул. Такое мнение на пресс-конференции, которая проходит онлайн, высказал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. «Меня очень беспокоит, что когда завершатся студенческие каникулы, прибудет еще армия студенческой молодежи, и это, конечно, приведет к росту заболеваемости. Я обращаюсь к студентам, покажите своим примером, что вы готовы сегодня защищаться [вакциной] от коронавируса, и этим вы поможете всему населению, особенно своим родителям, бабушкам и дедушкам», — сказал Харитонов. Он также обратил внимание, что в перечень обязательных к вакцинации необходимо включить и совершеннолетних студентов средне-специальных учебных заведений. Обязательную студенческую вакцинацию ввел главный санврач региона Дмитрий Козловских. В оперштабе Свердловской области подчеркнули, что санкции против студентов будут вводиться только ректорами вузов, если возникнет такая необходимость. Совершеннолетние студенты должны привиться первым компонентом вакцины до 1 февраля. При этом полный курс должен быть пройден до марта 2022 года. В некоторых вузах уже публикуются соответствующие приказы и вводятся QR-коды.