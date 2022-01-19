19 января 2022

Эпидемиолог Екатеринбурга дал прогноз по новому всплеску COVID

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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Обязательную вакцинацию должны закончить к марту 2022 года Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Число больных коронавирусом в Свердловской области может резко вырасти после того, как студенты вернутся с каникул. Такое мнение на пресс-конференции, которая проходит онлайн, высказал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

«Меня очень беспокоит, что когда завершатся студенческие каникулы, прибудет еще армия студенческой молодежи, и это, конечно, приведет к росту заболеваемости. Я обращаюсь к студентам, покажите своим примером, что вы готовы сегодня защищаться [вакциной] от коронавируса, и этим вы поможете всему населению, особенно своим родителям, бабушкам и дедушкам», — сказал Харитонов.

Он также обратил внимание, что в перечень обязательных к вакцинации необходимо включить и совершеннолетних студентов средне-специальных учебных заведений. Обязательную студенческую вакцинацию ввел главный санврач региона Дмитрий Козловских. В оперштабе Свердловской области подчеркнули, что санкции против студентов будут вводиться только ректорами вузов, если возникнет такая необходимость. Совершеннолетние студенты должны привиться первым компонентом вакцины до 1 февраля. При этом полный курс должен быть пройден до марта 2022 года. В некоторых вузах уже публикуются соответствующие приказы и вводятся QR-коды.

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Число больных коронавирусом в Свердловской области может резко вырасти после того, как студенты вернутся с каникул. Такое мнение на пресс-конференции, которая проходит онлайн, высказал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. «Меня очень беспокоит, что когда завершатся студенческие каникулы, прибудет еще армия студенческой молодежи, и это, конечно, приведет к росту заболеваемости. Я обращаюсь к студентам, покажите своим примером, что вы готовы сегодня защищаться [вакциной] от коронавируса, и этим вы поможете всему населению, особенно своим родителям, бабушкам и дедушкам», — сказал Харитонов. Он также обратил внимание, что в перечень обязательных к вакцинации необходимо включить и совершеннолетних студентов средне-специальных учебных заведений. Обязательную студенческую вакцинацию ввел главный санврач региона Дмитрий Козловских. В оперштабе Свердловской области подчеркнули, что санкции против студентов будут вводиться только ректорами вузов, если возникнет такая необходимость. Совершеннолетние студенты должны привиться первым компонентом вакцины до 1 февраля. При этом полный курс должен быть пройден до марта 2022 года. В некоторых вузах уже публикуются соответствующие приказы и вводятся QR-коды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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