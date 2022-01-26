В Челябинской области ФСБ задержала «минеров» школ и соцобъектов

Школы в Челябинской области приходилось эвакуировать несколько дней подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании

Уголовные дела возбуждены в отношении двух жителей Магнитогорска, рассылавших ложные сообщения о минировании социальных объектов. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области.

«Двое магнитогорцев из хулиганских побуждений отправляли анонимные сообщения о минировании объектов социальной инфраструктуры. Преступления террористической направленности пресечены в результате оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Челябинской области, а также совместных с полицией и Росгвардией следственно-оперативных действий», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Максимальное наказание, которое им грозит, — штраф до 2 млн рублей либо лишение свободы на срок до 10 лет.

Накануне в Магнитогорске прошла массовая эвакуация школ. Администрация учебных заведений сообщила родителям учеников о проведении учебно-тренировочных мероприятий. В тот же день была эвакуирована администрация Челябинска, а 20 и 25 января приходилось полностью останавливать учебный процесс в школах областного центра. Школьникам и их родителям объясняли происходящее различными причинами: предписаниями Роспотребнадзора, проблемами с водой и канализацией, перебоями с электричеством. В пресс-службе мэрии сообщили URA.RU, что решение о закрытии школ принято по решению оперативного штаба, координирующего работу правоохранительных органов и экстренных служб.

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