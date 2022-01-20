Врач объяснила, когда сдавать ПЦР-тест при «Омикроне»

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Сдать ПЦР-тест лучше при появлении первых симптомов «Омикрона» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Медики советуют пройти ПЦР-тестирование сразу после появления первых признаков заболевания омикрон-штаммом коронавируса. Это поможет врачам выбрать правильную тактику и начать эффективное лечение, говорит врач-терапевт Татьяна Тарадеева.

«Инкубационный период болезни, вызванной новым штаммом, составляет 3—5 дней, поэтому желательно пройти ПЦР-диагностику при появлении первых симптомов. В клинической картине коронавирусной инфекции, вызванной штаммом „Омикрон“, характерно повышение температуры тела выше 37,5 градусов, кашель, сухой или со скудной мокротой, одышка, утомляемость, ощущение тяжести в грудной клетке», — приводятся слова Тарадеевой в сообщении компании «Инвитро-Приволжье», поступившем в URA.RU.

Врач отмечает, что при заражении «Омикроном» пациентов сильнее беспокоят пульсирующая головная боль, слабость, боль в мышцах, а у детей могут появиться высыпания. По словам Тарадеевой, омикрон-штамм в отличие от варианта «Дельта» быстрее и активнее поражает бронхи и легкие. Ранее сообщалось, что «Омикрон» зарегистрирован уже в большинстве регионов России, а через две-три недели охватит всю страну. В Роспотребнадзоре отмечали, что предположение о легком протекании болезни при заражении новым штаммом иллюзорно.

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Медики советуют пройти ПЦР-тестирование сразу после появления первых признаков заболевания омикрон-штаммом коронавируса. Это поможет врачам выбрать правильную тактику и начать эффективное лечение, говорит врач-терапевт Татьяна Тарадеева. « Инкубационный период болезни, вызванной новым штаммом, составляет 3—5 дней, поэтому желательно пройти ПЦР-диагностику при появлении первых симптомов. В клинической картине коронавирусной инфекции, вызванной штаммом „Омикрон“, характерно повышение температуры тела выше 37,5 градусов, кашель, сухой или со скудной мокротой, одышка, утомляемость, ощущение тяжести в грудной клетке», — приводятся слова Тарадеевой в сообщении компании «Инвитро-Приволжье», поступившем в URA.RU. Врач отмечает, что при заражении «Омикроном» пациентов сильнее беспокоят пульсирующая головная боль, слабость, боль в мышцах, а у детей могут появиться высыпания. По словам Тарадеевой, омикрон-штамм в отличие от варианта «Дельта» быстрее и активнее поражает бронхи и легкие. Ранее сообщалось, что «Омикрон» зарегистрирован уже в большинстве регионов России, а через две-три недели охватит всю страну. В Роспотребнадзоре отмечали, что предположение о легком протекании болезни при заражении новым штаммом иллюзорно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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