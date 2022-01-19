Курганские аптеки начнут работать до 24 часов из-за «Омикрона»

Крупные аптеки сделали запас лекарств и готовы работать до 24 часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские аптеки готовы продлить режим работы до 24 часов, а также увеличить запас медицинских препаратов в период вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения региона Елена Островских во время пресс-конференции.

«Мы встречались с представителями крупных аптек. На сегодняшний день у них имеется трехмесячный запас медикаментов с учетом той заболеваемости, которая была в октябре—ноябре 2020 года, когда мы на амбулаторном этапе бесплатно не обеспечивали пациентов. Они готовы сделать дополнительные запасы. По времени работы, они готовы дополнительно удлинить работу аптечной сети от 22 до 24 часов», — сказала Елена Островских.

Врио главы ведомства Алексей Сигидаев сообщил, что в больницах области также имеется достаточный запас медикаментов и кислорода. «По кислороду ситуация благоприятная, в достаточном количестве закуплено. Заключены контракты на бесперебойную поставку в будущем, даже с учетом прогнозируемой вспышки заболевания», — сказал он. Сигидаев просил жителей области не скупать лекарства в аптеках впрок и без назначения врача. «Поступают в стационар люди, которые сами себя „залечили“. Там не столько лечишь коронавирус, сколько последствия его неправильного лечения. Это касается не только антибиотиков», — отметил он.

Власти Курганской области ожидают увеличение количества больных COVID практически в пять раз. Резкий рост заболеваемости может начаться уже на следующей неделе. Учащихся начальных классов в феврале планируют отправить на дополнительные каникулы. Новый штамм «Омикрон» официально подтвержден у трех жителей области.

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