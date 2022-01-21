Зюганов предрек войну в случае попытки похоронить Ленина

Не стоит провоцировать войну внутри России из-за споров вокруг тела Владимира Ленина, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, страну и без этого «окружили горячими точками».
«Когда война против вас идет, не затевайте войну за Красную площадь», — сказал Зюганов в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что решение о помещении тела Ленина в мавзолей на Красной площади было принято «государственными органами, всем народом, всеми Советами».
Ранее о том, что тело Ленина нужно захоронить рядом с родственниками заявил депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышев предлагал убрать с Красной площади могилы всех вождей и политических деятелей СССР. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил в конце 2021 года, что планов по переносу тела Ленина у российских властей нет.
Не стоит провоцировать войну внутри России из-за споров вокруг тела Владимира Ленина, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, страну и без этого «окружили горячими точками». «Когда война против вас идет, не затевайте войну за Красную площадь», — сказал Зюганов в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что решение о помещении тела Ленина в мавзолей на Красной площади было принято «государственными органами, всем народом, всеми Советами». Ранее о том, что тело Ленина нужно захоронить рядом с родственниками заявил депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышев предлагал убрать с Красной площади могилы всех вождей и политических деятелей СССР. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил в конце 2021 года, что планов по переносу тела Ленина у российских властей нет.