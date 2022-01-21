Зюганов предрек войну в случае попытки похоронить Ленина

21 января 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Тело Владимира Ленина почти 100 лет лежит в мавзолее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Не стоит провоцировать войну внутри России из-за споров вокруг тела Владимира Ленина, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, страну и без этого «окружили горячими точками». «Когда война против вас идет, не затевайте войну за Красную площадь», — сказал Зюганов в беседе с NEWS.ru . Он отметил, что решение о помещении тела Ленина в мавзолей на Красной площади было принято «государственными органами, всем народом, всеми Советами». Ранее о том, что тело Ленина нужно захоронить рядом с родственниками заявил депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышев предлагал убрать с Красной площади могилы всех вождей и политических деятелей СССР. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил в конце 2021 года, что планов по переносу тела Ленина у российских властей нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Не стоит провоцировать войну внутри России из-за споров вокруг тела Владимира Ленина, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, страну и без этого «окружили горячими точками». «Когда война против вас идет, не затевайте войну за Красную площадь», — сказал Зюганов в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что решение о помещении тела Ленина в мавзолей на Красной площади было принято «государственными органами, всем народом, всеми Советами». Ранее о том, что тело Ленина нужно захоронить рядом с родственниками заявил депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышев предлагал убрать с Красной площади могилы всех вождей и политических деятелей СССР. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил в конце 2021 года, что планов по переносу тела Ленина у российских властей нет.