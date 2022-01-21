Зюганов предрек войну в случае попытки похоронить Ленина

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Тело Владимира Ленина почти 100 лет лежит в мавзолее Фото:

Не стоит провоцировать войну внутри России из-за споров вокруг тела Владимира Ленина, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, страну и без этого «окружили горячими точками».

«Когда война против вас идет, не затевайте войну за Красную площадь», — сказал Зюганов в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что решение о помещении тела Ленина в мавзолей на Красной площади было принято «государственными органами, всем народом, всеми Советами».

Ранее о том, что тело Ленина нужно захоронить рядом с родственниками заявил депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышев предлагал убрать с Красной площади могилы всех вождей и политических деятелей СССР. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил в конце 2021 года, что планов по переносу тела Ленина у российских властей нет.

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Не стоит провоцировать войну внутри России из-за споров вокруг тела Владимира Ленина, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, страну и без этого «окружили горячими точками». «Когда война против вас идет, не затевайте войну за Красную площадь», — сказал Зюганов в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что решение о помещении тела Ленина в мавзолей на Красной площади было принято «государственными органами, всем народом, всеми Советами». Ранее о том, что тело Ленина нужно захоронить рядом с родственниками заявил депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышев предлагал убрать с Красной площади могилы всех вождей и политических деятелей СССР. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил в конце 2021 года, что планов по переносу тела Ленина у российских властей нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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