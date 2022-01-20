20 января 2022
19 января 2022

Тюменские власти готовятся к ухудшению ситуации с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Красная зона в Госпитале для Ветеранов Войн. Екатеринбург, защитный костюм, коронавирус, красная зона
К работе готовы привлечь тысячи медиков и частные клиники Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Тюменской области готовы развернуть дополнительные койки в госпиталях для больных коронавирусом, перевести лаборатории на круглосуточный режим работы, и привлечь частные клиники для проведения томографии пациентам. О методах подготовки к обострению ситуации с коронавирусом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона.

«Обсудили план по привлечению дополнительных ресурсов в систему здравоохранения при ухудшении эпидситуации (с коронавирусом — прим. URA.RU). В регионе может быть развернуто 7 800 коек, в том числе — до 2 000 детских. Кроме того, есть возможность развернуть до 400 коек в дневных стационарах», — рассказали агентству в оперативном штабе региона.

Кроме того, власти готовы перевести лаборатории, делающие тесты на COVID-19, на круглосуточный режим работы, а для проведения пациентам томографии легких привлечь частные клиники.

В регионе также создан запас медицинского кислорода и лекарств (их хватит на три месяца). На работу с больными коронавирусом дополнительно также готовы выйти почти 1 000 врачей. При необходимости, к ним подключатся студенты и преподаватели медуниверситета.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области стремительно начало расти число заболевших коронавирусом. А 20 января стало известно, что в регионе обнаружен первый пациент со штаммом «Омикрон».

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Власти Тюменской области готовы развернуть дополнительные койки в госпиталях для больных коронавирусом, перевести лаборатории на круглосуточный режим работы, и привлечь частные клиники для проведения томографии пациентам. О методах подготовки к обострению ситуации с коронавирусом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона. «Обсудили план по привлечению дополнительных ресурсов в систему здравоохранения при ухудшении эпидситуации (с коронавирусом — прим. URA.RU). В регионе может быть развернуто 7 800 коек, в том числе — до 2 000 детских. Кроме того, есть возможность развернуть до 400 коек в дневных стационарах», — рассказали агентству в оперативном штабе региона. Кроме того, власти готовы перевести лаборатории, делающие тесты на COVID-19, на круглосуточный режим работы, а для проведения пациентам томографии легких привлечь частные клиники. В регионе также создан запас медицинского кислорода и лекарств (их хватит на три месяца). На работу с больными коронавирусом дополнительно также готовы выйти почти 1 000 врачей. При необходимости, к ним подключатся студенты и преподаватели медуниверситета. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области стремительно начало расти число заболевших коронавирусом. А 20 января стало известно, что в регионе обнаружен первый пациент со штаммом «Омикрон».
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