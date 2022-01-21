Экс-посол США в ОБСЕ призвал выгнать Россию из организации

22 января 2022 в 07:29 Размер текста - 17 +

В США ожидают, что Россия нападет на Украину Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россию и Белоруссию нужно выгнать из организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за ситуации с Украиной. Такое заявление сделал бывший посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор. «Нужно приложить усилия, чтобы исключить Россию из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ. ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинкских соглашений, в том числе то, что ни одна страна не будет нападать на другую через признанные границы», — написал Джеймс Гилмор в статье изданию Foreign Policy. По его словам, если члены организации не выгонят РФ и Белоруссию, то США должны перестать финансировать ОБСЕ. Гилмор заявил, что санкции не удержат РФ от вторжения. Президент России Владимир Путин все равно может начать вторжение, несмотря на решимость Украины, заявил экс-посол США в ОБСЕ. В США рассмотрят новый проект экономических санкций в отношении России, с такой инициативой выступил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Грегори Микс. Такие меры нужно ввести, если РФ продолжиться вторгаться или подрывать суверенитет Украины, считает он. Москву нужно лишить долларовых транзакций в случаев нападения на Киев, передает «Царьград» заявление главы США Джо Байдена. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о необходимости немедленного введения санкций против Москвы. Россия никогда не угрожала народу Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Запад хочет спровоцировать силовые действия на Донбассе и для этого обвиняет Москву в «нападении» на Киев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россию и Белоруссию нужно выгнать из организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за ситуации с Украиной. Такое заявление сделал бывший посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор. «Нужно приложить усилия, чтобы исключить Россию из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ. ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинкских соглашений, в том числе то, что ни одна страна не будет нападать на другую через признанные границы», — написал Джеймс Гилмор в статье изданию Foreign Policy. По его словам, если члены организации не выгонят РФ и Белоруссию, то США должны перестать финансировать ОБСЕ. Гилмор заявил, что санкции не удержат РФ от вторжения. Президент России Владимир Путин все равно может начать вторжение, несмотря на решимость Украины, заявил экс-посол США в ОБСЕ. В США рассмотрят новый проект экономических санкций в отношении России, с такой инициативой выступил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Грегори Микс. Такие меры нужно ввести, если РФ продолжиться вторгаться или подрывать суверенитет Украины, считает он. Москву нужно лишить долларовых транзакций в случаев нападения на Киев, передает «Царьград» заявление главы США Джо Байдена. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о необходимости немедленного введения санкций против Москвы. Россия никогда не угрожала народу Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Запад хочет спровоцировать силовые действия на Донбассе и для этого обвиняет Москву в «нападении» на Киев.