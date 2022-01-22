В РФ госпитализировали 9 902 человека с коронавирусом

В России от коронавируса вылечились 25 525 пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России за прошедшие сутки госпитализировали 9 902 человека с коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

«По состоянию на 22 января текущего года в России количество госпитализаций за сутки составило 9 902 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 8,4%. Увеличение произошло в 46 регионах», — передает оперштаб.

Выявлено 57 212 случаев коронавируса за сутки, за этот период умер 681 зараженный. Вылечились за сутки 25 525 пациентов. Штамм «Омикрон» выявили в 63 регионах России.

В России наибольшее число случаев COVID-19 выявили в Москве — 16 094. На втором месте Санкт-Петербург, там 8 451 инфицированных, а в Московской области — 6 400. Среди уральских регионов лидирует ХМАО — 947 заболевших. В Свердловской области — 823, в Пермском крае — 748, в Челябинской — 404 и Тюменской — 403 областях соответственно, в ЯНАО — 477, в Курганской области — 98.

Днем ранее обнаружили 49 513 случаев заражения за сутки. Заболеваемость начала расти две недели назад. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов 12 января не исключал введение локдауна в случае, если будут фиксировать более 41 тыс. заболевших в сутки. Ситуация с коронавирусом напряженная из-за роста повторных заболеваний, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он связал это с распространением «Омикрона». В правительстве РФ разработали план по борьбы с этим вариантом вируса, передает «Царьград».

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