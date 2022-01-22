В Евросоюзе вступились за «похищенную» жену судьи

23 января 2022 в 03:23 Размер текста - 17 +

Евросоюз осуждает «похищение» жены федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой и призывает власти России освободить ее. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Евросоюза. «Европейский союз призывает российские власти освободить Мусаеву, расследовать дело, а также положить конец преследованию правозащитников и членов их семей и немедленно освободить задержанных по сфабрикованным обвинениям», — заявили в пресс-службе. Также в заявлении говорится, что все случаи внесудебных казней, пыток и других грубых нарушений прав человека, которые были совершены в России в последние годы, должны быть расследованы. Отмечается, что этот случай вызвал у ЕС «озабоченность из-за бездействия федеральных властей и безнаказанности виновных». «Европейский Союз ожидает, что Российская Федерация будет соблюдать свои международные обязательства и внутренние обязательства в соответствии с российским законодательством о правах человека и основных свободах», — резюмировала пресс-служба ЕС. Ранее сообщалось, что силовиков обвинили в похищении жены федерального судьи Янгулбаева. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объяснил, что женщина была задержана правоохранителями из-за того, что игнорировала повестки к следователю. Также глава Чечни обвинил членов семьи Янгулбаевых в поддержке терроризма.