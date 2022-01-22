Доктор назвал основной симптом, позволяющий определить COVID-19

23 января 2022 в 06:39 Размер текста - 17 +

Симптомом, который позволяет спрогнозировать заболевание коронавирусом, является боль в горле. Об этом заявила комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади. «Боль в горле по-прежнему является симптомом, о котором [чаще всего] сообщалось при [заражении коронавирусом]. Боль в горле является предиктором [коронавируса]», — заявила Эллисон Арвади, передает NBC Chicago. Кандидат медицинских наук, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков ранее заявлял, что появление комплекса симптомов будет почти на 100% означать то, что человек заражен «Омикроном». «Может быть один насморк — и у тебя уже „Омикрон“, но может быть и комплекс симптомов», — отметил он. Ранее сообщалось, что психологи рассказали о новой пандемии, которая появилась из-за COVID-19. Генетик заявил, что приобретенный иммунитет от «Омикрона» не защитит от других штаммов коронавируса. Врач рассказала об опасных последствиях после болезни «Омикроном».