22 января 2022

Доктор назвал основной симптом, позволяющий определить COVID-19

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Красная зона в Госпитале для Ветеранов Войн. Екатеринбург, защитный костюм, измерение температуры, коронавирус, красная зона
При заражении COVID-19 чаще всего сообщалось о боли в горле, заявила Эллисон Арвади Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Симптомом, который позволяет спрогнозировать заболевание коронавирусом, является боль в горле. Об этом заявила комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.

«Боль в горле по-прежнему является симптомом, о котором [чаще всего] сообщалось при [заражении коронавирусом]. Боль в горле является предиктором [коронавируса]», — заявила Эллисон Арвади, передает NBC Chicago.

Кандидат медицинских наук, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков ранее заявлял, что появление комплекса симптомов будет почти на 100% означать то, что человек заражен «Омикроном». «Может быть один насморк — и у тебя уже „Омикрон“, но может быть и комплекс симптомов», — отметил он.

Ранее сообщалось, что психологи рассказали о новой пандемии, которая появилась из-за COVID-19. Генетик заявил, что приобретенный иммунитет от «Омикрона» не защитит от других штаммов коронавируса. Врач рассказала об опасных последствиях после болезни «Омикроном».

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Симптомом, который позволяет спрогнозировать заболевание коронавирусом, является боль в горле. Об этом заявила комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади. «Боль в горле по-прежнему является симптомом, о котором [чаще всего] сообщалось при [заражении коронавирусом]. Боль в горле является предиктором [коронавируса]», — заявила Эллисон Арвади, передает NBC Chicago. Кандидат медицинских наук, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков ранее заявлял, что появление комплекса симптомов будет почти на 100% означать то, что человек заражен «Омикроном». «Может быть один насморк — и у тебя уже „Омикрон“, но может быть и комплекс симптомов», — отметил он. Ранее сообщалось, что психологи рассказали о новой пандемии, которая появилась из-за COVID-19. Генетик заявил, что приобретенный иммунитет от «Омикрона» не защитит от других штаммов коронавируса. Врач рассказала об опасных последствиях после болезни «Омикроном».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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