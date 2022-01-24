Кадыров пригрозил законно «уничтожить» семью сбежавшего судьи

Глава Чеченской республики заявил, что семью Янгулбаевых задержат согласно закону Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Члены семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева из Нижнего Новгорода будут задержаны по закону. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, в противном случае они будут «уничтожены».

«Я еще раз повторяю: куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены. И не надо в этих словах искать тайного смысла. Повторяю для слабослышащих: все будет согласно закону», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Глава Чеченской республики также призвал правоохранительные органы России принять участие в поимке семьи Янгулбаева. «Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах», — подытожил он.

Ранее представители «Комитета против пыток» (признан властями РФ иноагентом) сообщили, что неизвестные, представившиеся сотрудниками МВД по Чеченской Республике, якобы вторглись в квартиру бывшего федерального судьи Янгулбаева в Нижнем Новгороде и задержали его жену. По словам министра связи Чечни Ахмеда Дудаева, супруга экс-судьи находится в спецприемнике в МВД по Чеченской Республике. Причина задержания — оскорбление сотрудника правоохранительных органов.

Сам Кадыров ранее уже заявлял, что женщина могла не доводить до задержания, а просто прийти к следователю по повестке. Он добавил, что члены семьи Янгулбаева призывали к терроризму и экстремизму. Сын судьи заявил, что будет судиться с Кадыровым по факту данного происшествия.

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