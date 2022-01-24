В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о террористах

24 января 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

У граждан России есть законное право делать заявления, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров, как и любой гражданин России, имеет право высказывать свое мнение, так как Россия является правовым государством. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, комментируя слова Кадырова, который обвинил членов семьи федерального судьи Сайди Янгулбаева в пособничестве террористам. Такие же слова прозвучали со стороны Кадырова в адрес члена СПЧ при президенте РФ Игоря Каляпина и журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной. «Что касается членов президентского совета по правам человека и других персоналий, то какие-либо заявления в их адрес в данном случае могут быть личным мнением автора заявлений. Признать их террористами может суд. Есть законные права гражданина любого делать заявление, и есть право реагировать. Кадыров употребляет слово „пособники террористов“ — это его право, и право людей защищать своею честь и достоинство. Мы живем в правовом государстве», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее представители «Комитета против пыток» (признан властями РФ иноагентом) сообщили, что неизвестные, представившиеся сотрудниками МВД по Чеченской Республике, якобы вторглись в квартиру бывшего федерального судьи Янгулбаева в Нижнем Новгороде и задержали его жену. После инцидента Рамзан Кадыров заявил, что члены семьи Янгулбаева призывали к терроризму и экстремизму и поддерживали террористические группировки. После этого Янгулбаев со своей дочерью Алией покинул Россию. Игорь Каляпин в ответ на заявления Кадырова отметил, что «Кадыров человек эмоциональный, и на эмоциях он способен на подобные обвинения». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, как и любой гражданин России, имеет право высказывать свое мнение, так как Россия является правовым государством. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, комментируя слова Кадырова, который обвинил членов семьи федерального судьи Сайди Янгулбаева в пособничестве террористам. Такие же слова прозвучали со стороны Кадырова в адрес члена СПЧ при президенте РФ Игоря Каляпина и журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной. «Что касается членов президентского совета по правам человека и других персоналий, то какие-либо заявления в их адрес в данном случае могут быть личным мнением автора заявлений. Признать их террористами может суд. Есть законные права гражданина любого делать заявление, и есть право реагировать. Кадыров употребляет слово „пособники террористов“ — это его право, и право людей защищать своею честь и достоинство. Мы живем в правовом государстве», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее представители «Комитета против пыток» (признан властями РФ иноагентом) сообщили, что неизвестные, представившиеся сотрудниками МВД по Чеченской Республике, якобы вторглись в квартиру бывшего федерального судьи Янгулбаева в Нижнем Новгороде и задержали его жену. После инцидента Рамзан Кадыров заявил, что члены семьи Янгулбаева призывали к терроризму и экстремизму и поддерживали террористические группировки. После этого Янгулбаев со своей дочерью Алией покинул Россию. Игорь Каляпин в ответ на заявления Кадырова отметил, что «Кадыров человек эмоциональный, и на эмоциях он способен на подобные обвинения».