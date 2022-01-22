22 января 2022

Ипотека в России рекордно подорожала за 7 лет

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Средняя стоимость ипотечного кредита выросла на 4,4% Фото:
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Ставки по ипотеке в России в конце 2021 года составили 13,2%, подскочив на 4,4%. Это новый рекорд с 2015 года, говорится в информации бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Средняя полная стоимость ипотечного кредита в конце 2021 года выросла до 13,2% с 8,8% месяцем ранее. Подобный уровень полной стоимости кредита отмечался только в 2014—2015 году. Рост связан с повышением регулятором ключевой ставки», — рассказали специалисты бюро РИА «Новости».

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Ранее отмечалось, что ставки по ипотеке в России превысили 10% годовых. Кредитные организации обосновывают это увеличением ключевой ставки Центробанком РФ и удорожанием стоимости фондирования. Сообщается также, что ключевая ставка Центробанка летом 2022 года увеличится до 10,5%, при этом среднегодовая инфляция составит около 6%.

По прогнозу главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, инфляция в России по итогам 2022 года снизится до 4-4,5%. По ее словам, из-за того, что в 2021 году ключевую ставку несколько раз повышали, это будет иметь максимальный эффект в 2022 году.

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Ставки по ипотеке в России в конце 2021 года составили 13,2%, подскочив на 4,4%. Это новый рекорд с 2015 года, говорится в информации бюро кредитных историй «Эквифакс». «Средняя полная стоимость ипотечного кредита в конце 2021 года выросла до 13,2% с 8,8% месяцем ранее. Подобный уровень полной стоимости кредита отмечался только в 2014—2015 году. Рост связан с повышением регулятором ключевой ставки», — рассказали специалисты бюро РИА «Новости». Ранее отмечалось, что ставки по ипотеке в России превысили 10% годовых. Кредитные организации обосновывают это увеличением ключевой ставки Центробанком РФ и удорожанием стоимости фондирования. Сообщается также, что ключевая ставка Центробанка летом 2022 года увеличится до 10,5%, при этом среднегодовая инфляция составит около 6%. По прогнозу главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, инфляция в России по итогам 2022 года снизится до 4-4,5%. По ее словам, из-за того, что в 2021 году ключевую ставку несколько раз повышали, это будет иметь максимальный эффект в 2022 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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