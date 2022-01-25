25 января 2022
24 января 2022

Прокурор поддержал курганцев, пикетировавших у правительства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Одиночный пикет у департамента здравоохранения. Курган , департамент здравоохранения, одиночный пикет
Прокурор Кургана подал иск к депздраву с требованием закупить систему мониторинга глюкозы в крови для одного ребенка Фото:

Прокурор Кургана требует обеспечить ребенка-диабетика системой непрерывного мониторирования глюкозы в крови. Исковое заявление к региональному департаменту здравоохранения направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«В целях защиты прав ребенка — инвалида прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на региональный департамент здравоохранения обязанности обеспечить ребенка системной непрерывного мониторирования глюкозы в крови. Исковое заявление прокуратуры находится на рассмотрении в суде», — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокурорской проверки, страдающему сахарным диабетом ребенку необходимо медицинское изделие, которое без применения проколов пальца будет осуществлять мониторинг гликемии. Депздрав данные системы для детей не закупает.

В декабре и январе URA.RU писало, что в Кургане мамы детей-диабетиков проводили серию одиночных пикетов у правительства области и депздрава. Женщины требовали от региональных властей обеспечить детей-инвалидов системой непрерывного мониторинга сахара в крови. 11 января замгубернатора Лариса Кокорина увидела участницу пикета и заявила, что та добивается результата «не теми методами». Позже Кокорина извинилась перед женщиной. Курганский депутат Яков Сидоров показал систему, из-за которой родители детей-инвалидов выходят на пикеты, и призвал областные власти найти деньги, чтобы не мучить детей. Ранее власти объяснили, что по этой проблеме несколько раз писали в Минздрав РФ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прокурор Кургана требует обеспечить ребенка-диабетика системой непрерывного мониторирования глюкозы в крови. Исковое заявление к региональному департаменту здравоохранения направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры. «В целях защиты прав ребенка — инвалида прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на региональный департамент здравоохранения обязанности обеспечить ребенка системной непрерывного мониторирования глюкозы в крови. Исковое заявление прокуратуры находится на рассмотрении в суде», — говорится в сообщении ведомства. По данным прокурорской проверки, страдающему сахарным диабетом ребенку необходимо медицинское изделие, которое без применения проколов пальца будет осуществлять мониторинг гликемии. Депздрав данные системы для детей не закупает. В декабре и январе URA.RU писало, что в Кургане мамы детей-диабетиков проводили серию одиночных пикетов у правительства области и депздрава. Женщины требовали от региональных властей обеспечить детей-инвалидов системой непрерывного мониторинга сахара в крови. 11 января замгубернатора Лариса Кокорина увидела участницу пикета и заявила, что та добивается результата «не теми методами». Позже Кокорина извинилась перед женщиной. Курганский депутат Яков Сидоров показал систему, из-за которой родители детей-инвалидов выходят на пикеты, и призвал областные власти найти деньги, чтобы не мучить детей. Ранее власти объяснили, что по этой проблеме несколько раз писали в Минздрав РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...