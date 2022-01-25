Прокурор поддержал курганцев, пикетировавших у правительства

Прокурор Кургана подал иск к депздраву с требованием закупить систему мониторинга глюкозы в крови для одного ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Кургана требует обеспечить ребенка-диабетика системой непрерывного мониторирования глюкозы в крови. Исковое заявление к региональному департаменту здравоохранения направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«В целях защиты прав ребенка — инвалида прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на региональный департамент здравоохранения обязанности обеспечить ребенка системной непрерывного мониторирования глюкозы в крови. Исковое заявление прокуратуры находится на рассмотрении в суде», — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокурорской проверки, страдающему сахарным диабетом ребенку необходимо медицинское изделие, которое без применения проколов пальца будет осуществлять мониторинг гликемии. Депздрав данные системы для детей не закупает.

В декабре и январе URA.RU писало, что в Кургане мамы детей-диабетиков проводили серию одиночных пикетов у правительства области и депздрава. Женщины требовали от региональных властей обеспечить детей-инвалидов системой непрерывного мониторинга сахара в крови. 11 января замгубернатора Лариса Кокорина увидела участницу пикета и заявила, что та добивается результата «не теми методами». Позже Кокорина извинилась перед женщиной. Курганский депутат Яков Сидоров показал систему, из-за которой родители детей-инвалидов выходят на пикеты, и призвал областные власти найти деньги, чтобы не мучить детей. Ранее власти объяснили, что по этой проблеме несколько раз писали в Минздрав РФ.

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