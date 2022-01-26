Хозяин крупной торговой сети идет на выборы в Екатеринбурге

Александр Оглоблин может стать одним из спонсоров «Новых людей» на довыборах Фото: страница Александра Оглоблина в Facebook

Владелец екатеринбургской торговой сети «Елисей» Александр Оглоблин заявил о выдвижении на праймериз партии «Новые люди» перед довыборами в гордуму. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Буквально вчера я заскочил в „последний вагон“ надвигающегося праймериз партии „Новые Люди“ на довыборы в городскую думу, дав согласие баллотироваться. <…> Я принадлежу не просто к новым людям в политике, а к реальным людям дела, которые умеют проявлять инициативу, видеть эту инициативу в других и поступательно двигаться к изменениям», — написал Оглоблин.

В каком округе — Ленинском (№10) или Верх-Исетском (№2) — планирует баллотироваться Оглоблин, он не уточнил. Праймериз «Новых людей» пройдут в новом для уральской столицы формате — через stories в Instagram — 28 января. Ранее стало известно, что в них намерен поучаствовать также сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга Вадима Дударенко Артем.

Сами довыборы намечены на 27 марта, перед этим пройдет десятидневное досрочное голосование. Они понадобились после того, как депутат Сергей Мелехин (Верх-Исетский округ) перешел в заксобрание, а Николай Смирнягин (Ленинский) покинул гордуму ради поста главы Академического района.

Кандидатами от мэрии и «Единой России» на довыборах будут директора школ. Ранее своих кандидатов назвала также ЛДПР.

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