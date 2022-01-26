Генерал МВД удивлен отсутствием арестов челябинских чиновников

Генерал-лейтенант Михаил Скоков разочарован итогами работы челябинских борцов с коррупцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова удивило, что сотрудники его ведомства не проводят громких задержаний по линии борьбы с коррупцией. Об этом Скоков заявил на пресс-конференции 27 января.

«Я спросил у руководства управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции: „У нас что, нет таких преступлений?“. Мне ответили, что, видимо, нет», — рассказал Скоков.

Он также добавил, что дал указание усилить работу в этом направлении. Также ряд поручений, направленных на повышение эффективности, получили другие полицейские службы, включая ГИБДД, и сотрудники, чьими обязанностями является непосредственное реагирование на преступления. В целом Скоков вынужден был констатировать, что прошедший год его подчиненные завершили с разочаровывающими результатами.

Уроженцу Ростовской области Скокову 53 года, в органы МВД он поступил в 1990 году. Карьеру он начал на малой родине, работая в уголовном розыске и управлении по борьбе с оргпреступностью. Затем руководил управлением МВД Смоленской области и был министром внутренних дел Республики Северная Осетия — Алания. На пост начальника челябинского полицейского главка Скоков назначен указом президента РФ Владимира Путина в конце декабря, на Южный Урал генерал приехал 9 января. Его предшественник Андрей Сергеев переведен в Северную Осетию на аналогичную должность.

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