Хуснуллин назвал Тюмень лидером РФ по строительству

27 января 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

В Тюменской области вводится 1,8 кв. м. жилья на человека в год Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал Тюменскую область лидером по строительству жилья в России. Об этом заявил на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает пресс-служба кабмина РФ. «Зампредседателя правительства отметил лидеров по показателю ввода жилья на одного человека в 2021 году. Это Тюменская область, где показатель составил 1,8 кв. м. Более 1 кв. м на человека вводится также в Ленинградской, Калининградской, Московской, Липецкой, Сахалинской областях, Краснодарском крае и Севастополе», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в УрФО в 2021 году запущена программа комплексного развития территорий (реновации). Первые проекты уже рассматриваются в Свердловской и Тюменской областях. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал Тюменскую область лидером по строительству жилья в России. Об этом заявил на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает пресс-служба кабмина РФ. «Зампредседателя правительства отметил лидеров по показателю ввода жилья на одного человека в 2021 году. Это Тюменская область, где показатель составил 1,8 кв. м. Более 1 кв. м на человека вводится также в Ленинградской, Калининградской, Московской, Липецкой, Сахалинской областях, Краснодарском крае и Севастополе», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в УрФО в 2021 году запущена программа комплексного развития территорий (реновации). Первые проекты уже рассматриваются в Свердловской и Тюменской областях.