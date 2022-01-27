Хуснуллин назвал Тюмень лидером РФ по строительству

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Виды города. Тюмень, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, новостройки, фонарь, многоквартирный дом, панелька, квартал
В Тюменской области вводится 1,8 кв. м. жилья на человека в год Фото:

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал Тюменскую область лидером по строительству жилья в России. Об этом заявил на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

«Зампредседателя правительства отметил лидеров по показателю ввода жилья на одного человека в 2021 году. Это Тюменская область, где показатель составил 1,8 кв. м. Более 1 кв. м на человека вводится также в Ленинградской, Калининградской, Московской, Липецкой, Сахалинской областях, Краснодарском крае и Севастополе», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в УрФО в 2021 году запущена программа комплексного развития территорий (реновации). Первые проекты уже рассматриваются в Свердловской и Тюменской областях.

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал Тюменскую область лидером по строительству жилья в России. Об этом заявил на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает пресс-служба кабмина РФ. «Зампредседателя правительства отметил лидеров по показателю ввода жилья на одного человека в 2021 году. Это Тюменская область, где показатель составил 1,8 кв. м. Более 1 кв. м на человека вводится также в Ленинградской, Калининградской, Московской, Липецкой, Сахалинской областях, Краснодарском крае и Севастополе», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в УрФО в 2021 году запущена программа комплексного развития территорий (реновации). Первые проекты уже рассматриваются в Свердловской и Тюменской областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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