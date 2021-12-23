Якушев раскрыл вице-премьеру Хуснуллину планы на реновацию в УрФО

23 декабря 2021 в 17:04 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев ранее предрекал развитие программы реновации на Урале Фото: Анна Майорова © URA.RU Работа по комплексному развитию территорий (КРТ, или реновация жилья) активно продолжится в уральских регионах. На данный момент поданы заявки по более чем 100 проектам. Об этом полпред президента России в УрФО Владимир Якушев рассказал вице-премьеру Марату Хуснуллину, курирующему строительную отрасль. «Продолжается активная работа по проектам комплексного развития территорий. УрФО первым из федеральных округов подготовил региональную нормативную базу под КРТ. Заявлено 109 проектов, по десяти из них приняты решения о КРТ, по пяти заключены договоры», — приводят слова Якушева в пресс-службе уральского полпредства. Отдельно Якушев затронул тему строительства. Полпред обратил внимание Хуснуллина, что возведение ряда объектов на Урале в рамках нацпроектов идет с отставанием от графика. «Перенос сроков обусловлен объективными причинами: рост цен на стройматериалы и рабочую силу, ограничения, вызванные пандемией», — посетовал Якушев, но заметил, что вопрос стоит на контроле полпредства. Общее выполнение нацпроектов на Урале, по его словам, идет по плану. Программа комплексного развития территорий была запущена в УрФО в 2021 году. Первые проекты уже рассматриваются в Свердловской и Тюменской областях. В марте Якушев объяснял, что КРТ призвано увеличить объемы расселения аварийных домов в регионе. Тогда полпред прогнозировал, что с 2022 года начнется «более серьезная раскрутка» программы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Работа по комплексному развитию территорий (КРТ, или реновация жилья) активно продолжится в уральских регионах. На данный момент поданы заявки по более чем 100 проектам. Об этом полпред президента России в УрФО Владимир Якушев рассказал вице-премьеру Марату Хуснуллину, курирующему строительную отрасль. «Продолжается активная работа по проектам комплексного развития территорий. УрФО первым из федеральных округов подготовил региональную нормативную базу под КРТ. Заявлено 109 проектов, по десяти из них приняты решения о КРТ, по пяти заключены договоры», — приводят слова Якушева в пресс-службе уральского полпредства. Отдельно Якушев затронул тему строительства. Полпред обратил внимание Хуснуллина, что возведение ряда объектов на Урале в рамках нацпроектов идет с отставанием от графика. «Перенос сроков обусловлен объективными причинами: рост цен на стройматериалы и рабочую силу, ограничения, вызванные пандемией», — посетовал Якушев, но заметил, что вопрос стоит на контроле полпредства. Общее выполнение нацпроектов на Урале, по его словам, идет по плану. Программа комплексного развития территорий была запущена в УрФО в 2021 году. Первые проекты уже рассматриваются в Свердловской и Тюменской областях. В марте Якушев объяснял, что КРТ призвано увеличить объемы расселения аварийных домов в регионе. Тогда полпред прогнозировал, что с 2022 года начнется «более серьезная раскрутка» программы.