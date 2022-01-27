Ключевые чиновники ЯНАО получают новые полномочия

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов еще не подписал документ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Замгубернатора по внутренней политике ЯНАО Сергей Клементьев и директор департамента региональной безопасности Сергей Неустроев войдут в состав межведомственной комиссии по предотвращению правонарушений в округе. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства Ямала.

«Включить в состав межведомственной комиссии директора департамента региональной безопасности округа. Позицию «директор департамента внутренней политики «заменить позицией следующего содержания: «заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента внутренней политики», — говорится в документе.

Также отмечается, что из состава комиссии исключается директор департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции. В правительстве ЯНАО URA.RU пояснили, что такое изменение связано с реорганизацией одного из департаментов, который входил ранее в эту структуру. «Департамент по взаимодействию упразднен, его функции переданы в департамент региональной безопасности», — пояснили в пресс-службе.

Это не первая правительственная комиссия в ЯНАО, в состав которой вносят коррективы. Так в комиссию по распоряжению фондом скважин, построенных за счет средств окружного бюджета, добавился новый чиновник.

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