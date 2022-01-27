27 января 2022
26 января 2022

Ключевые чиновники ЯНАО получают новые полномочия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ХХ съезд партии
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов еще не подписал документ Фото:

Замгубернатора по внутренней политике ЯНАО Сергей Клементьев и директор департамента региональной безопасности Сергей Неустроев войдут в состав межведомственной комиссии по предотвращению правонарушений в округе. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства Ямала.

«Включить в состав межведомственной комиссии директора департамента региональной безопасности округа. Позицию «директор департамента внутренней политики «заменить позицией следующего содержания: «заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента внутренней политики», — говорится в документе.

Также отмечается, что из состава комиссии исключается директор департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции. В правительстве ЯНАО URA.RU пояснили, что такое изменение связано с реорганизацией одного из департаментов, который входил ранее в эту структуру. «Департамент по взаимодействию упразднен, его функции переданы в департамент региональной безопасности», — пояснили в пресс-службе.

Это не первая правительственная комиссия в ЯНАО, в состав которой вносят коррективы. Так в комиссию по распоряжению фондом скважин, построенных за счет средств окружного бюджета, добавился новый чиновник.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Замгубернатора по внутренней политике ЯНАО Сергей Клементьев и директор департамента региональной безопасности Сергей Неустроев войдут в состав межведомственной комиссии по предотвращению правонарушений в округе. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства Ямала. «Включить в состав межведомственной комиссии директора департамента региональной безопасности округа. Позицию «директор департамента внутренней политики «заменить позицией следующего содержания: «заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента внутренней политики», — говорится в документе. Также отмечается, что из состава комиссии исключается директор департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции. В правительстве ЯНАО URA.RU пояснили, что такое изменение связано с реорганизацией одного из департаментов, который входил ранее в эту структуру. «Департамент по взаимодействию упразднен, его функции переданы в департамент региональной безопасности», — пояснили в пресс-службе. Это не первая правительственная комиссия в ЯНАО, в состав которой вносят коррективы. Так в комиссию по распоряжению фондом скважин, построенных за счет средств окружного бюджета, добавился новый чиновник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...