29 января 2022

Стрелков заявил, что не поедет воевать за Донбасс

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Гиркин-Стрелков в Екатеринбурге, стрелков игорь, гиркин
Игорь Стрелков сказал, что не поедет в Донбасс от Союза добровольцев Фото:
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Война на Украине

Бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков не собирается ехать в Донбасс в случае обострения ситуации. Он сообщил URA.RU, что староват для подобных операций.

«Я не верю, что ко мне кто-то лично обратится с таким предложением. [Не планирую] пытаться ехать в качестве партизана и воевать против всех, пытаться перейти нелегально границу, староват я уже для таких операций», — сказал Игорь Стрелков URA.RU.

Ранее Игорь Стрелков заявил, что Союз добровольцев вербует людей в частные военные компании. Руководитель Уральского отделения Союза добровольцев Донбасса Максим Хлопин сказал URA.RU, что это общественная организация, которая не занимается вербовкой в ЧВК.

Российские добровольцы начали создавать отряды для отправки в Донецкую и Луганскую народные республики. Исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса (СДД) Андрей Пинчук заявил, что это необходимо для защиты от украинской агрессии, если это произойдет. В Народной милиции ЛНР рассказали, что украинская армия начала обстрел Донбасса и в результате погиб их сотрудник. В «Единой России» также предложили помочь оружием ДНР и ЛНР.

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Бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков не собирается ехать в Донбасс в случае обострения ситуации. Он сообщил URA.RU, что староват для подобных операций. «Я не верю, что ко мне кто-то лично обратится с таким предложением. [Не планирую] пытаться ехать в качестве партизана и воевать против всех, пытаться перейти нелегально границу, староват я уже для таких операций», — сказал Игорь Стрелков URA.RU. Ранее Игорь Стрелков заявил, что Союз добровольцев вербует людей в частные военные компании. Руководитель Уральского отделения Союза добровольцев Донбасса Максим Хлопин сказал URA.RU, что это общественная организация, которая не занимается вербовкой в ЧВК. Российские добровольцы начали создавать отряды для отправки в Донецкую и Луганскую народные республики. Исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса (СДД) Андрей Пинчук заявил, что это необходимо для защиты от украинской агрессии, если это произойдет. В Народной милиции ЛНР рассказали, что украинская армия начала обстрел Донбасса и в результате погиб их сотрудник. В «Единой России» также предложили помочь оружием ДНР и ЛНР.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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