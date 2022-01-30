Политики и артисты РФ призвали не допустить войны с Украиной

Общественники и артисты обязались предотвратить войну России и Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU

Политики, общественники, ученые и деятели культуры РФ написали открытое письмо с требованием не допустить войны России с Украиной и Западом. Обращение подписали, в том числе, правозащитник Лев Пономарев (признан в России иностранным агентом), актриса, народная артистка РФ Лия Ахеджакова, экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев и писатель Виктор Шендерович (признан в России иностранным агентом).

«Мы, ответственные граждане России и патриоты своей страны, обращаемся к политическому руководству России, и бросаем открытый и публичный вызов Партии войны, которая сформировалась внутри власти. Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Война не только не соответствует интересам России, но и несет угрозу самому ее существованию», — сообщается в письме, опубликованном на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Подписанты отметили, что ненавидят войну и считает ее недопустимой. Они выступили в защиту мира и благополучия для всех граждан России. Общественники, политики и деятели культуры обязались предотвратить и, если потребуется, остановить войну. Письмо подписали Пономарев, Ахеджакова, Нечаев, Шендерович, музыкант Андрей Макаревич, политик Лев Шлосберг, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, политик и публицист Борис Вишневский.

Ранее том, что Москва не собирается развязывать войну с Украиной заявляли и президент РФ Владимир Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров, и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, а также другие топовые чиновники. По мнению автора британской газеты The Telegraph Кона Кафлина, нападение на Киев стало бы роковой ошибкой российского лидера. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский убежден, что США используют его страну как пешку в противостоянии с Россией.

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