Цены на бензин в РФ оказались одними из самых низких в Европе

31 января 2022 в 04:03 Размер текста - 17 +

Россия оказалась на втором месте в рейтинге самых низких цен на бензин в Европе. Казахстан занял первую строчку этого списка. По данным рейтинга, Россия заняла второе место среди 32 стран Европы по дешевизне бензина, которые стоит 51,3 рублей за литр, сообщает РИА «Новости». Первое место занимает Казахстан с ценой 35,7 рублей, а третье место у Белоруссии, в которой бензин стоит 61 рубль за литр. Отмечается, что самый дорогой бензин в Европе продается в Нидерландах — 169,1 рублей за литр. За ними следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция, в которых литр топлива обойдется покупателю примерно в 150 рублей. Ранее сообщалось, что аналитики предрекли подорожание бензина в России на 10% в 2022 году. В Минэнерго РФ предложили увеличить потребление газа в качестве моторного топлива. Агентство Bloomberg сообщало, что Европе грозит исчезновение бензина.