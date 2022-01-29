Курганцам предложили ревакцинироваться уже через четыре месяца

Сокращенные сроки ревакцинации объясняют распространением штамма «Омикрон» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В условиях распространения штамма «Омикрон» проводить ревакцинацию можно уже через четыре месяца после первой прививки от COVID или перенесенного заболевания, а не через шесть, как рекомендовалось ранее. С таким заявлением выступила главный внештатный эпидемиолог Курганской области Оксана Сагайдак.

«В текущей эпидситуации, связанной с распространением нового штамма „Омикрон“, рекомендуется не ждать, когда с момента завершения первой вакцинации или с момента болезни пройдет полгода. Чтобы сохранить и укрепить иммунитет, можно ревакцинироваться уже через четыре месяца», — приводит слова Сагайдак пресс-служба губернатора.

Областные власти отмечают, что в регион поступила новая партия вакцины «Спутник Лайт» — 28,2 тысячи доз. В первую очередь она предназначена для тех, кто уже ставил двухкомпонентную вакцину или переболел коронавирусом.

Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства или в пунктах вакцинации, которые работают в ТРЦ «ГиперСити», ТЦ «Метрополис» (Заозерный, 3-й микрорайон, д. 30), центре культуры и досуга «Спутник», бассейне «Олимп», культурно-выставочном центре, Доме бытовых услуг, МФЦ (ул. Куйбышева 144, ст. 41). На 31 января в Курганской области первым компонентом привито более 448 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию более 421 тысячи человек.

Ранее URA.RU сообщало, что, по данным замгубернатора по соцполитике Ларисы Кокориной, Курганская область находится на пороге пятой волны COVID, которая может продлиться около шести недель. И.о. директора департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев заявлял, что из-за распространения нового штамма «Омикрон» количество больных в регионе может вырасти практически в пять раз. Вместе с тем посещать ТРЦ и другие учреждения в Курганской области до конца февраля разрешили без QR-кодов о вакцинации от COVID.

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