СМИ: бывший вице-премьер Пермского края обжалует арест

28 января 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Елена Лопаева находится в СИЗО с 24 января Фото: Анна Майорова © URA.RU Защита экс-заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой намерена обжаловать заключение под стражу. Об этом сообщил ее адвокат Александр Кочубей. «На время сбора доказательной базы чиновницу отправили в СИЗО. Адвокат Елены Лопаевой сообщил, что его подзащитная обжалует такую меру пресечения», — пишет издание 59.RU. Получить комментарий у адвоката Лопаевой URA.RU не удалось. Он не ответил на телефонный звонок корреспондента. Лопаеву задержали 24 января за неявку в центральный аппарат СКР. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Нижегородский районный суд (уголовное дело находится в производстве Третьего следственного управления СК, которое расположено в Нижнем Новгороде) 26 января принял решение об аресте бывшей чиновницы. Следователи заподозрили ее в том, что, используя связи, Лопаева могла бы уйти от уголовного преследования. Лопаева пока отказывается давать показания, ссылаясь на право не свидетельствовать против себя. Вину она не признает. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Защита экс-заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой намерена обжаловать заключение под стражу. Об этом сообщил ее адвокат Александр Кочубей. «На время сбора доказательной базы чиновницу отправили в СИЗО. Адвокат Елены Лопаевой сообщил, что его подзащитная обжалует такую меру пресечения», — пишет издание 59.RU. Получить комментарий у адвоката Лопаевой URA.RU не удалось. Он не ответил на телефонный звонок корреспондента. Лопаеву задержали 24 января за неявку в центральный аппарат СКР. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Нижегородский районный суд (уголовное дело находится в производстве Третьего следственного управления СК, которое расположено в Нижнем Новгороде) 26 января принял решение об аресте бывшей чиновницы. Следователи заподозрили ее в том, что, используя связи, Лопаева могла бы уйти от уголовного преследования. Лопаева пока отказывается давать показания, ссылаясь на право не свидетельствовать против себя. Вину она не признает.