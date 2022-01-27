27 января 2022

СМИ: бывший вице-премьер Пермского края обжалует арест

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, арест, ключи, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Елена Лопаева находится в СИЗО с 24 января Фото:

Защита экс-заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой намерена обжаловать заключение под стражу. Об этом сообщил ее адвокат Александр Кочубей.

«На время сбора доказательной базы чиновницу отправили в СИЗО. Адвокат Елены Лопаевой сообщил, что его подзащитная обжалует такую меру пресечения», — пишет издание 59.RU.

Получить комментарий у адвоката Лопаевой URA.RU не удалось. Он не ответил на телефонный звонок корреспондента.

Лопаеву задержали 24 января за неявку в центральный аппарат СКР. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Нижегородский районный суд (уголовное дело находится в производстве Третьего следственного управления СК, которое расположено в Нижнем Новгороде) 26 января принял решение об аресте бывшей чиновницы. Следователи заподозрили ее в том, что, используя связи, Лопаева могла бы уйти от уголовного преследования. Лопаева пока отказывается давать показания, ссылаясь на право не свидетельствовать против себя. Вину она не признает.

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Защита экс-заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой намерена обжаловать заключение под стражу. Об этом сообщил ее адвокат Александр Кочубей. «На время сбора доказательной базы чиновницу отправили в СИЗО. Адвокат Елены Лопаевой сообщил, что его подзащитная обжалует такую меру пресечения», — пишет издание 59.RU. Получить комментарий у адвоката Лопаевой URA.RU не удалось. Он не ответил на телефонный звонок корреспондента. Лопаеву задержали 24 января за неявку в центральный аппарат СКР. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Нижегородский районный суд (уголовное дело находится в производстве Третьего следственного управления СК, которое расположено в Нижнем Новгороде) 26 января принял решение об аресте бывшей чиновницы. Следователи заподозрили ее в том, что, используя связи, Лопаева могла бы уйти от уголовного преследования. Лопаева пока отказывается давать показания, ссылаясь на право не свидетельствовать против себя. Вину она не признает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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