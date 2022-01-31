В Кургане закрывается часть пунктов вакцинации

Курганская поликлиника №2 закрывает три пункта вакцинации Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Три пункта вакцинации от COVID, расположенные в Кургане, прекратят свою работу. Объявление об этом опубликовано на сайте Курганской поликлиники №2.

«Закрываются пункты вакцинации по адресам: г. Курган, ул. Куйбышева, д. 144/41, МФЦ; г. Курган, ул. Мяготина 56 А, „Дом Быта“; г. Курган, ул. Гоголя, д. 30, Культурно-выставочный центр», — говорится в сообщении.

Вакцинацию от COVID поликлиника №2 продолжит проводить в своих филиалах по улицам Гагарина, 7, Карельцева, 54, Гоголя, 42 (вход со двора), а также в бассейне «Олимп» (улица Савельева, 5). Помимо этого, пункты вакцинации открыты поликлиникой №1 в ТРЦ «ГиперСити», ТЦ Метрополис (3 мкрн, д. 30), центре культуры и досуга «Спутник» и в филиалах медучреждения.

Ранее URA.RU сообщало, что главный внештатный эпидемиолог Курганской области Оксана Сагайдак предложила проводить ревакцинацию через четыре месяца после первой прививки от COVID, а не через шесть, как рекомендовалось ранее. Такая рекомендация вызвана распространением штамма «Омикрон». Власти ожидают, что количество больных в регионе может вырасти практически в пять раз. Курганская поликлиника №2 закрывает часть филиалов для оказания плановой медицинской помощи. В курганском перинатальном центре запретили посещать пациентов и приостановили проведение партнерских родов.

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