31 января 2022

В тюменском правительстве перераспределили полномочия

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Часть полномочий департамента экологии перешли в ведение департамента по охране объектов животного мира Фото:

Часть полномочий департамента экологии и недропользования Тюменской области перешли в ведение департамента по охране объектов животного мира. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Передать департаменту по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания от департамента экологии и недропользования Тюменской области функции и полномочия в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения», — содержится в документе. Кроме того, на первый департамент возложена обязанность вести Красную книгу Тюменской области.

В постановлении указано, что оно принято для «повышения эффективности государственного управления». Документ вступает в силу с 1 апреля.

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Часть полномочий департамента экологии и недропользования Тюменской области перешли в ведение департамента по охране объектов животного мира. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации. «Передать департаменту по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания от департамента экологии и недропользования Тюменской области функции и полномочия в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения», — содержится в документе. Кроме того, на первый департамент возложена обязанность вести Красную книгу Тюменской области. В постановлении указано, что оно принято для «повышения эффективности государственного управления». Документ вступает в силу с 1 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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