В тюменском правительстве перераспределили полномочия

Часть полномочий департамента экологии перешли в ведение департамента по охране объектов животного мира Фото: Анна Майорова © URA.RU

Часть полномочий департамента экологии и недропользования Тюменской области перешли в ведение департамента по охране объектов животного мира. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Передать департаменту по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания от департамента экологии и недропользования Тюменской области функции и полномочия в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения», — содержится в документе. Кроме того, на первый департамент возложена обязанность вести Красную книгу Тюменской области.

В постановлении указано, что оно принято для «повышения эффективности государственного управления». Документ вступает в силу с 1 апреля.