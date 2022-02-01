Кадыров призвал вернуть Янгулбаевых из-за рубежа. «Лучше вышвырнуть их»

02 февраля 2022 в 00:48 Размер текста - 17 +

Семья Янгулбавевых — террористы, с которыми нужно бороться, считает Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал иностранные государства «вышвырнуть» членов семьи экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Глава региона отметил, что Янгулбавы являются террористами, которые дестабилизируют ситуацию в стране. «Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеят. Лучше вышвырнуть их из страны и вернуть в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет. Помните, что Янгулбаевы — террористы с лживыми и погаными языками, прикрывать их — значит, содействовать террористам», — цитирует ИА «Чечня сегодня» обращение Кадырова к иностранным государствам. Ранее правозащитники сообщили, что жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву «похитили чеченские силовики». Позже Кадыров прокомментировал ситуацию, сказав, что Мусаева была задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета России. Участники Евросоюза осудили задержание Мусаевой и призвали Россию освободить женщину и расследовать это дело. Сам бывший судья сейчас находится в безопасности за границей, сообщил его сын Абубакар Янгулбаев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал иностранные государства «вышвырнуть» членов семьи экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Глава региона отметил, что Янгулбавы являются террористами, которые дестабилизируют ситуацию в стране. «Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеят. Лучше вышвырнуть их из страны и вернуть в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет. Помните, что Янгулбаевы — террористы с лживыми и погаными языками, прикрывать их — значит, содействовать террористам», — цитирует ИА «Чечня сегодня» обращение Кадырова к иностранным государствам. Ранее правозащитники сообщили, что жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву «похитили чеченские силовики». Позже Кадыров прокомментировал ситуацию, сказав, что Мусаева была задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета России. Участники Евросоюза осудили задержание Мусаевой и призвали Россию освободить женщину и расследовать это дело. Сам бывший судья сейчас находится в безопасности за границей, сообщил его сын Абубакар Янгулбаев.