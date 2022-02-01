Тюменка заработала десятки тысяч рублей на своей дочери

Женщина устраивала сборы средств на лечение якобы пострадавшей дочки Фото: Илья Московец © URA.RU

Размещая в социальных сетях лже-просьбы о сборе средств на лечение своей малолетней дочери, жительница Тюмени обманом смогла получить с сердобольных граждан порядка 80 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Тюменка Екатерина Тарасенко обвиняется в мошенничестве. Решив заработать, женщина разместила в социальных сетях объявление о сборе средств на лечение своей маленькой дочери, якобы обварившейся кипятком после взрыва электрочайника. Сердобольные граждане стали переводить деньги. Так тюменка смогла получить около 80 000 рублей», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В итоге обман вскрылся и несколько жертвователей обратились в полицию. Однако и после возбуждения уголовного дела (летом 2020 года) 34-летняя Тарасенко продолжала выманивать деньги из граждан. Тогда женщину поместили под арест, а сейчас продлили ее срок нахождения в СИЗО до 27 февраля.

Как отметили в пресс-службе, в своих показаниях тюменка вину не признает, сваливая ответственность на сожителя. По ее словам, мужчина решил ее подставить, и организовывал сборы от ее имени.