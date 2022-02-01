01 февраля 2022

Избивавшего тюменку преступника спугнули курьеры. Подробности ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , неотложка, медицина, здравоохранение, скорая помощь, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи
Курьеры увели девушку в безопасное место и вызвали ей скорую Фото:

Мужчину, который сегодня с утра жестоко избил жительницу Тюмени Ирину Валову, с места преступления спугнули курьеры службы доставки «Самокат», после они оказали помощь жертве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«По словам сотрудников это произошло около восьми утра 2 февраля, у нашего даркстора на улице Широтной. Ребята вышли на улицу проверить велосипеды и услышали крики девушки. Она просила о помощи. Парни подбежали к ней, и тем самым спугнули преступника, который бил тюменку», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Самоката».

Курьеры Максим Мартынов и Фарух Каюмов вызвали скорую помощь. Пока медики добирались до места, сотрудники дали пострадавшей воды, вытерли ей кровь.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени большой общественный резонанс вызвало нападение на сотрудницу одного из ресторанов Ирину Валову. Девушку избил ее бывший сожитель, гражданин Белоруссии Александр Жириков. Конфликт не прошел незамеченным и для властей: свое мнение о преступлении высказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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Мужчину, который сегодня с утра жестоко избил жительницу Тюмени Ирину Валову, с места преступления спугнули курьеры службы доставки «Самокат», после они оказали помощь жертве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «По словам сотрудников это произошло около восьми утра 2 февраля, у нашего даркстора на улице Широтной. Ребята вышли на улицу проверить велосипеды и услышали крики девушки. Она просила о помощи. Парни подбежали к ней, и тем самым спугнули преступника, который бил тюменку», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Самоката». Курьеры Максим Мартынов и Фарух Каюмов вызвали скорую помощь. Пока медики добирались до места, сотрудники дали пострадавшей воды, вытерли ей кровь. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени большой общественный резонанс вызвало нападение на сотрудницу одного из ресторанов Ирину Валову. Девушку избил ее бывший сожитель, гражданин Белоруссии Александр Жириков. Конфликт не прошел незамеченным и для властей: свое мнение о преступлении высказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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