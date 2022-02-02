Курганского депутата не пустили работать в «красную зону»

Депутат Яков Сидоров в 2021 году предлагал депздраву помочь в «красной зоне» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Курганские власти отказали депутату гордумы Кургана Якову Сидорову, который предложил свою помощь в «красной зоне» не имея прививки от коронавируса. Об этом он рассказал 3 февраля в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Не так давно получил ответ из департамента здравоохранения Курганской области, куда направлял запрос о возможности пребывания в так называемых „красных зонах“ лиц, которые не поставили себе прививку от COVID. <…> Департамент здравоохранения указал на то, что лица, которые невакцинированы, не могут находиться в красных зонах», — рассказал Сидоров.

Ранее Сидоров рассказывал, что прошел дополнительное обучение по направлению «Сестринское дело» и получил соответствующий сертификат. После этого он предложил свою помощь в «красной зоне». Сидоров считает, что, несмотря на отказ, добился успеха, так как непривитых перестали приглашать на экскурсии в «красные зоны». По его мнению, эти приглашения были провокацией.

В октябре Сидоров заявил, что не будет делать прививку от коронавируса. Позже он призвал жителей региона звонить депутатам облдумы, чтобы попросить их проголосовать против повсеместного введения QR-кодов.