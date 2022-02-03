Курганца обвинили в совращении малолетней внучки подруги

Девочка приезжала в гости к бабушке (архивное фото) Фото: Владимир Жаюриков © URA.RU

В Лебяжьевском районе Курганской области 54-летний мужчина, по данным следствия, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней внучки своей сожительницы. Данная информация была размещена 4 февраля на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«Согласно материалам дела, в период 2019—2021 гг. обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней внучки своей сожительницы. Девочка приезжала погостить на каникулы к бабушке», — указано в сообщении.

Девочка рассказала матери об этом во время профилактической беседы, после чего мать обратилась в правоохранительные органы. Мужчину обвиняют в неоднократных насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Обвиняемого заключили под стражу. Дело рассмотрит суд.