03 февраля 2022

Курганца обвинили в совращении малолетней внучки подруги

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка приезжала в гости к бабушке (архивное фото) Фото:

В Лебяжьевском районе Курганской области 54-летний мужчина, по данным следствия, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней внучки своей сожительницы. Данная информация была размещена 4 февраля на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«Согласно материалам дела, в период 2019—2021 гг. обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней внучки своей сожительницы. Девочка приезжала погостить на каникулы к бабушке», — указано в сообщении.

Девочка рассказала матери об этом во время профилактической беседы, после чего мать обратилась в правоохранительные органы. Мужчину обвиняют в неоднократных насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Обвиняемого заключили под стражу. Дело рассмотрит суд.

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В Лебяжьевском районе Курганской области 54-летний мужчина, по данным следствия, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней внучки своей сожительницы. Данная информация была размещена 4 февраля на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Согласно материалам дела, в период 2019—2021 гг. обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней внучки своей сожительницы. Девочка приезжала погостить на каникулы к бабушке», — указано в сообщении. Девочка рассказала матери об этом во время профилактической беседы, после чего мать обратилась в правоохранительные органы. Мужчину обвиняют в неоднократных насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Обвиняемого заключили под стражу. Дело рассмотрит суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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