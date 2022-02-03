Врачи выдали тюменке для лечения от COVID-19 полпачки «Арбидола»

Жительницу Тобольска не устроили бесплатные лекарства от коронавируса, выданные медиками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бригада медиков выдала жительнице Тобольска Ксении Матюхиной для лечения от коронавируса пачку «Арбидола» на 20 таблеток, в которой находилось только 10 из них. Об этом женщина рассказала в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Позор нашей медицине тобольской. Заболели всей семьей коронавирусом, приезжала вчера бригада к дочери, привезли только таблетки „Арбидол“ 20шт., а в выписке написали, что выдали „Гриппеферон +“ (по факту — нет). Но когда они уехали, вместо 20 таблеток, оказалось, что в пачке 10 шт. Так и должно быть?» — поинтересовалась автор публикации.

В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «Запасайтесь сами таблетками и пейте даже просто для профилактики. Не ждите, что вам кто-то привезет их и ни на кого не надейтесь в наше время. Все в ваших руках», — заявила Юлия Пуртова. «Вроде как ковидные должны быть на самоизоляции. Если внезапно заболел, нарушать режим и идти в аптеку — неправильно. А на лекарства выделяются бюджетные деньги. Или уже не выделяются?» — поинтересовалась Елена Пономарева. «Скажите спасибо, что хоть что-то привезли, некоторым вообще ничего не привозят. И лечатся за свой счет, также с подтвержденным короновирусом. Неблагодарные», — добавила Миля Гафурова.

В областной департамент здравоохранения направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области развернуто 18 мобильных пунктов сдачи тестов на коронавирус. Врачи проводят там осмотры, измеряют температуру, сатурацию, а при положительном тесте на коронавирус могут выдать бесплатные лекарства.

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