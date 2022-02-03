В мобильных фильтрах сделают экспресс-тест и выдадут лекарства Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Восемнадцать мобильных пунктов сдачи тестов на коронавирус в Тюменской области развернуты в Тюмени, поселках Боровском и Голышманово, а также в Тобольске. URA.RU составило карту точек, где можно сдать анализ и получить бесплатные лекарства.

«В кабинетах-фильтрах взрослые и дети с симптомами ОРВИ получат качественную медицинскую помощь. Врачи проведут осмотр, измерят температуру, сатурацию, при необходимости сделают тест на COVID-19 и выдадут бесплатные лекарства», — сообщает оперативный штаб Тюменской области.

По данным властей в регионе достаточно сил и средств, чтобы открыть до 66 подобных мобильных пунктов. Однако в настоящее время их всего 18: большинство (12) расположены в Тюмени, по одному — в поселках Боровском и Голышманово, и еще четыре в Тобольске.

Перед обращением за помощью граждане должны позвонить на номер 122, там же подскажут время работы врачей. В фильтрах одновременно принимают и взрослых, и детей.

По состоянию на 3 февраля в Тюменской области за сутки коронавирус обнаружили у 2382 человек, при этом выздоровело почти в четыре раза меньше (611 пациентов). 217 жителей области попали в госпитали. В целом в регионе действует 1 950 коек для лечения больных COVID-19, свободны 14,7% из них.

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