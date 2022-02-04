СК обвинил жену экс-судьи Янгулбаева в нападении на участкового

05 февраля 2022 в 04:07 Размер текста - 17 +

Мусаева свою вину не признает Фото: Максим Серков © URA.RU Следственный комитет РФ по Чеченской Республике обвиняет супругу экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву в нанесении телесных повреждений участковому. Мусаева свою вину отрицает. «Она (Зарема Мусаева — прим. URA.RU) якобы нанесла участковому уполномоченному, оформлявшему протокол об административном правонарушении, „телесные повреждения в виде ссадины и раны левой скуловой области“, что, по версии полиции, составило уголовное преступление», — пишет РБК, в распоряжении издания есть доступ к материалам дела. Нападение, по версии следствия, произошло 21 января в 19:20 в помещении отдела полиции № 1 УМВД по городу Грозный. Затем, 24 января, материалы доследственной проверки по факту нападения были переданы в СУ СК РФ по Чеченской Республике. Мусаева свою вину категорически не признает, сообщил «Комитет против пыток» (признан РФ иноагентом). Также сообщается, что Мусаева находится в тяжелом состоянии, ей сложно ходить. На данный момент доступ к медпомощи женщине обеспечен, однако ее здоровье могло серьезно пострадать во время перевозки из Нижнего Новгорода. Обвиняемую сутки везли, а затем судили по административной статье, за это время она ничего не ела, отмечает издание. Ранее правозащитники сообщили, что Зарему Мусаеву «похитили неизвестные, представившиеся чеченскими силовиками». Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Мусаева была задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета РФ. Кадыров также обвинил семью Янгулбаева в поддержке террористов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Следственный комитет РФ по Чеченской Республике обвиняет супругу экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву в нанесении телесных повреждений участковому. Мусаева свою вину отрицает. «Она (Зарема Мусаева — прим. URA.RU) якобы нанесла участковому уполномоченному, оформлявшему протокол об административном правонарушении, „телесные повреждения в виде ссадины и раны левой скуловой области“, что, по версии полиции, составило уголовное преступление», — пишет РБК, в распоряжении издания есть доступ к материалам дела. Нападение, по версии следствия, произошло 21 января в 19:20 в помещении отдела полиции № 1 УМВД по городу Грозный. Затем, 24 января, материалы доследственной проверки по факту нападения были переданы в СУ СК РФ по Чеченской Республике. Мусаева свою вину категорически не признает, сообщил «Комитет против пыток» (признан РФ иноагентом). Также сообщается, что Мусаева находится в тяжелом состоянии, ей сложно ходить. На данный момент доступ к медпомощи женщине обеспечен, однако ее здоровье могло серьезно пострадать во время перевозки из Нижнего Новгорода. Обвиняемую сутки везли, а затем судили по административной статье, за это время она ничего не ела, отмечает издание. Ранее правозащитники сообщили, что Зарему Мусаеву «похитили неизвестные, представившиеся чеченскими силовиками». Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Мусаева была задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета РФ. Кадыров также обвинил семью Янгулбаева в поддержке террористов.