Режиссер Олимпиады в Сочи оценил церемонию открытия в Пекине

Нынешняя Олимпиада в Пекине основана на минимализме. Так считает режиссер-постановщик церемонии открытия зимней Олимпиады-2014 в Сочи Андрей Болтенко.
«Мои ожидания были очень высокими и они, в каком-то смысле, не оправдались, потому что в 2008 году на летних Олимпийских играх Китай сделал чрезвычайно масштабное действие: было вложено очень много денег, усилий, все было очень грандиозно. И в каком-то смысле, наверное, они сделали все так, как и обещали. Говорили, что мы увидим то, что не предполагаем, собственно, так и произошло», — поделился эмоциями Болтенко с деловым изданием «ВЗГЛЯД».
По его словам, организаторы Игр перешли к тонкому минимализму, что в некотором смысле соответствует нынешнему положению страны. Он напомнил, что в 2008 году Китаю было важно продемонстрировать свою «креативную состоятельность», что и было сделано. Сейчас, считает режиссер, уже ни у кого нет сомнений в их творческих способностях, поэтому они «могут позволить себе творческий минимализм». Андрей Болтенко подчеркнул, что во время пандемии было неоправданно ждать каких-то масштабных действий от страны.
Церемония Олимпийских игр началась 4 февраля в Пекине. На нее прибыл российский президент Владимир Путин. В этот же день стало известно о том, что уроженец Березников Александр Галлямов и фигуристка из Санкт-Петербурга Анастасия Мишина заняли второе место по парному катанию в короткой программе. Флаг сборной РФ несла челябинская конькобежка Ольга Фаткулина.
Нынешняя Олимпиада в Пекине основана на минимализме. Так считает режиссер-постановщик церемонии открытия зимней Олимпиады-2014 в Сочи Андрей Болтенко. «Мои ожидания были очень высокими и они, в каком-то смысле, не оправдались, потому что в 2008 году на летних Олимпийских играх Китай сделал чрезвычайно масштабное действие: было вложено очень много денег, усилий, все было очень грандиозно. И в каком-то смысле, наверное, они сделали все так, как и обещали. Говорили, что мы увидим то, что не предполагаем, собственно, так и произошло», — поделился эмоциями Болтенко с деловым изданием «ВЗГЛЯД». По его словам, организаторы Игр перешли к тонкому минимализму, что в некотором смысле соответствует нынешнему положению страны. Он напомнил, что в 2008 году Китаю было важно продемонстрировать свою «креативную состоятельность», что и было сделано. Сейчас, считает режиссер, уже ни у кого нет сомнений в их творческих способностях, поэтому они «могут позволить себе творческий минимализм». Андрей Болтенко подчеркнул, что во время пандемии было неоправданно ждать каких-то масштабных действий от страны. Церемония Олимпийских игр началась 4 февраля в Пекине. На нее прибыл российский президент Владимир Путин. В этот же день стало известно о том, что уроженец Березников Александр Галлямов и фигуристка из Санкт-Петербурга Анастасия Мишина заняли второе место по парному катанию в короткой программе. Флаг сборной РФ несла челябинская конькобежка Ольга Фаткулина.