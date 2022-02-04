Режиссер Олимпиады в Сочи оценил церемонию открытия в Пекине

05 февраля 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

Режиссер-постановщик удивился минимализму церемонии открытия 24-й Олимпиады Фото: Андрей Варкентин © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Нынешняя Олимпиада в Пекине основана на минимализме. Так считает режиссер-постановщик церемонии открытия зимней Олимпиады-2014 в Сочи Андрей Болтенко. «Мои ожидания были очень высокими и они, в каком-то смысле, не оправдались, потому что в 2008 году на летних Олимпийских играх Китай сделал чрезвычайно масштабное действие: было вложено очень много денег, усилий, все было очень грандиозно. И в каком-то смысле, наверное, они сделали все так, как и обещали. Говорили, что мы увидим то, что не предполагаем, собственно, так и произошло», — поделился эмоциями Болтенко с деловым изданием «ВЗГЛЯД». По его словам, организаторы Игр перешли к тонкому минимализму, что в некотором смысле соответствует нынешнему положению страны. Он напомнил, что в 2008 году Китаю было важно продемонстрировать свою «креативную состоятельность», что и было сделано. Сейчас, считает режиссер, уже ни у кого нет сомнений в их творческих способностях, поэтому они «могут позволить себе творческий минимализм». Андрей Болтенко подчеркнул, что во время пандемии было неоправданно ждать каких-то масштабных действий от страны. Церемония Олимпийских игр началась 4 февраля в Пекине. На нее прибыл российский президент Владимир Путин. В этот же день стало известно о том, что уроженец Березников Александр Галлямов и фигуристка из Санкт-Петербурга Анастасия Мишина заняли второе место по парному катанию в короткой программе. Флаг сборной РФ несла челябинская конькобежка Ольга Фаткулина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Нынешняя Олимпиада в Пекине основана на минимализме. Так считает режиссер-постановщик церемонии открытия зимней Олимпиады-2014 в Сочи Андрей Болтенко. «Мои ожидания были очень высокими и они, в каком-то смысле, не оправдались, потому что в 2008 году на летних Олимпийских играх Китай сделал чрезвычайно масштабное действие: было вложено очень много денег, усилий, все было очень грандиозно. И в каком-то смысле, наверное, они сделали все так, как и обещали. Говорили, что мы увидим то, что не предполагаем, собственно, так и произошло», — поделился эмоциями Болтенко с деловым изданием «ВЗГЛЯД». По его словам, организаторы Игр перешли к тонкому минимализму, что в некотором смысле соответствует нынешнему положению страны. Он напомнил, что в 2008 году Китаю было важно продемонстрировать свою «креативную состоятельность», что и было сделано. Сейчас, считает режиссер, уже ни у кого нет сомнений в их творческих способностях, поэтому они «могут позволить себе творческий минимализм». Андрей Болтенко подчеркнул, что во время пандемии было неоправданно ждать каких-то масштабных действий от страны. Церемония Олимпийских игр началась 4 февраля в Пекине. На нее прибыл российский президент Владимир Путин. В этот же день стало известно о том, что уроженец Березников Александр Галлямов и фигуристка из Санкт-Петербурга Анастасия Мишина заняли второе место по парному катанию в короткой программе. Флаг сборной РФ несла челябинская конькобежка Ольга Фаткулина.