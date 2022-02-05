Правила начисления пенсий для части россиян меняются с 7 февраля

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Жители народов Севера будут получать пенсии в автоматическом режиме Фото:

С 7 февраля представители коренных малочисленных народов Севера начнут получать пенсию автоматически, на основании данных специального электронного реестра. Теперь жителям Севера не придется лично ходить в отделение Пенсионного фонда России (ПФР).

«Представителям коренных малочисленных народов Севера будут назначать социальную пенсию на основании сведений из специального электронного реестра. При этом сохраняется и прежний порядок, при котором гражданин, сведения о котором не содержатся в реестре, при обращении за установлением пенсии вправе предоставить документы, подтверждающие принадлежность к малочисленным народам Севера», — сообщает «Парламентская газета».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что к 2030 году социальная помощь в России будет оказываться полностью в автоматическом режиме. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что россияне уже получают 11 выплат в автоматическом режиме.

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С 7 февраля представители коренных малочисленных народов Севера начнут получать пенсию автоматически, на основании данных специального электронного реестра. Теперь жителям Севера не придется лично ходить в отделение Пенсионного фонда России (ПФР). «Представителям коренных малочисленных народов Севера будут назначать социальную пенсию на основании сведений из специального электронного реестра. При этом сохраняется и прежний порядок, при котором гражданин, сведения о котором не содержатся в реестре, при обращении за установлением пенсии вправе предоставить документы, подтверждающие принадлежность к малочисленным народам Севера», — сообщает «Парламентская газета». Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что к 2030 году социальная помощь в России будет оказываться полностью в автоматическом режиме. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что россияне уже получают 11 выплат в автоматическом режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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