Российские спортсмены завоевали первые награды на зимней Олимпиаде в Пекине Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

В Пекине завершился первый день зимних Олимпийских игр. Всего было разыграно шесть комплектов медалей. Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) завоевала первые две награды: серебро в скиатлоне и бронзу на смешанной эстафете по биатлону. В медальном зачете команда пока занимает восьмое место.

Лыжница Наталья Непряева принесла России первую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине. Она завоевала серебро на соревнованиях по скиатлону. Первое место заняла норвежская биатлонистка, 14-кратная чемпионка мира Тереза Йохауг. Бронза досталась спортсменке из Австрии Терезе Штадлобер.

Российские биатлонисты заняли третье место в смешанной эстафете. В команду вошли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Лапытов. Это первая медаль для РФ по данной дисциплине. Золото взяла сборная Норвегии, а серебряную медаль получили спортсмены из Франции.

Конькобежцев из сборной Олимпийского комитета РФ дисквалифицировали в полуфинале соревнований по шорт-треку. Они допустили ошибку при передаче эстафеты. За это же нарушение была дисквалифицирована и сборная США. В финал прошла команда Китая, которая в полуфинале уступила россиянам и заняла четвертое место. В результате спортсмены из КНР взяли золото. Серебро и бронзу получили Италия и Венгрия.

Во время финала соревнований по прыжкам с трамплина среди женщин диктор представил спортсменку Александру Кустову как участнику сборной России. Трансляция велась на телеканале «Матч!». Нюанс в том, сборная РФ официально не представлена на Олимпиаде в Пекине. Из-за санкций WADA российские спортсмены не могут выступать под флагом своей страны. Вместо этого она используют символику Олимпийского комитета РФ.

Российские спортсменки проиграли соперницам из США в хоккейном турнире. В групповом этапе они не забили ни одной шайбы. США обыграла Россию со счетом 5:0.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля. Всего за это время будет разыграно 109 комплектов медалей. Столица Китая стала первым городом, который принимает и зимнюю, и летнюю Олимпиады. Церемонию открытия Игр-2022 посетил президент РФ Владимир Путин.