Сейчас с ребенком работают социальные службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Органы социальной защиты в Тюмени изъяли из семьи несовершеннолетнюю недееспособную девочку, об издевательствах в отношении которой сообщили неравнодушные граждане. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

«Сигнал об этой ситуации (совершении противоправных действий в отношении ребенка — прим. URA.RU) поступил в воскресенье вечером в Службу экстренного реагирования. Специалисты незамедлительно выехали. В настоящее время ребенок находится в стационарном учреждении, с ним работают специалисты», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

О ситуации, в которой оказался ребенок, неравнодушные граждане также сообщили в социальных сетях. «Прошу обратить внимание на мое сообщение! Ребенок, 12 лет. Девочка недееспособная, избитая вся. Отец издевается и насилует, продает за наркотики, получает за нее пенсию в 35 тысяч рублей», — такой пост накануне появился в паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В депсоцразвития подчеркивают, что о ситуациях, когда дети находятся в опасности, можно круглосуточно сообщить по телефону 8-800-200-72-01. URA.RU обратилось за комментарием в следственное управление СК РФ по Тюменской области, в подведомственности которого находятся дела о противоправных действиях в отношении детей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам