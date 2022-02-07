The Bell: в РФ начали готовиться к жестким санкциям из-за Украины

Андрей Белоусов провел совещания по итогам учений, которые моделировали отключение России от SWIFT Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел ряд совещаний по готовности крупных российских банков и компаний к западным санкциям. Об этом сообщило издание The Bell со ссылкой на источники, близкие к правительству РФ. Совещания проводились по итогам «учений», который моделировали отключение России от SWIFT.

«На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов провел серию совещаний по готовности отдельных секторов экономики к возможным антироссийским санкциям за вторжение в Украину. Совещания проводились по итогам стресс-тестов („учений“) российских компаний и системно-значимых банков», — передает The Bell.

По данным издания, об итогах стресс-тестов отчитались «Почта России», «Аэрофлот» и РЖД. Учения предполагали отключение от SWIFT, запрет на поставку западного ПО, серверов, чипов и другого высокотехнологичного оборудования. Представители Белоусова отказались от комментариев.

По словам одного из источников, компании и банки «отчитывались об итогах стресс-тестов бодро, но в частных разговорах заявляли о катастрофе». Так, в случае введения ограничений на конвертацию рубля в доллары, евро и фунты стерлингов у российских банков возникнет проблема с рефинансированием внешнего долга, заявил другой собеседник СМИ.

Учения проводили все системно-значимые банки. Источник в одном из крупных государственных банков сообщил, что в части инфраструктуры их ориентируют не на западных, а на китайских подрядчиков. В частности, банкам рекомендуют использовать оборудование компании Huawei.

Ранее технологические учения провел «Сбер», передает «Коммерсант». На них моделировалось отключение IT-инфраструктуры банка от поддержки Microsoft, Nvidia, VMware, SAP и других компаний.

О возможном отключении России от SWIFT активно заговорили в декабре 2021 года. На такой шаг Запад готов пойти в том случае, если РФ «нападет на Украину». Сенатор Эдуард Россель предрек США финансовый крах, если РФ отключат от международной платежной системы. В январе Запад передумал отключать Россию от SWIFT. Вместо этого разрабатывается пакет санкций против банковской системы РФ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что отключение России от SWIFT не создаст катастрофы, пишет RT.

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