Порча картины в Ельцин Центре запустила споры о вандалах

Дискуссия состоится 7 февраля Фото: Размик Закарян © URA.RU

Порча картины Анны Лепорской в галерее Ельцин Центра вызвала в обществе споры по поводу того, вандализм это или искусство. Проблему разрешат с помощью дискуссии в кафе «Геге» 7 февраля.

«Один из самых громких инфо-поводов в сфере искусства последнего времени — пририсованные глаза на картине ученицы Малевича Анны Лепорской в галерее Ельцин Центра. Тайное стало явным, заведено уголовное дело, подробности не разглашаются в интересах следствия. Мы решили собраться в кафе „Геге“ вечером понедельника 7 февраля, чтобы [это] обсудить», — сообщили URA.RU организаторы встречи. На встрече в ходе диспута участники обсудят, в каких случаях перформансы являются вандализмом, что будет с такими вандалами и станут ли произведения искусства дороже после их порчи.

Ранее стало известно, что во время выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Ельцин Центре вандал пририсовал глаза обыкновенной шариковой ручкой картине ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры». По информации инсайдеров URA.RU, акт вандализма исполнил бывший сотрудник Ельцин Центра. Изначально в МВД не планировали возбуждать уголовное дело по причине незначительности ущерба, а также из-за отсутствия признаков состава преступления, так как картина не утратила своих свойств. Но позднее стало известно, что полиция все-таки возбудила уголовное дело — подозреваемый на допросах вел себя агрессивно, рассказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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