07 февраля 2022

В Евросоюзе припугнули Россию экономическим крахом. «Мы никому не угрожаем»

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
По словам Жозепа Борреля, предупреждать о последствиях агрессии против Украины — долг ЕС Фото:

Евросоюз способен устроить серьезные проблемы для экономики России, что она должна понять. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

«У Евросоюза есть инструменты в сфере экономики, торговли и финансов, использование которых создаст серьезные последствия для экономики РФ. <…> Мы никому не угрожаем санкциями, но хотели бы добиться понимания возможных последствий», — заявил Жозеп Боррель на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая транслировалась на YouTube.

Он подчеркнул, что предупреждать о последствиях агрессии против Украины является долгом Евросоюза. «Хорошо, если этого не произойдет. Мы будем делать все возможное для того, чтобы предотвратить это», — отметил глава дипломатии ЕС.

Ранее URA.RU сообщало, что Жозеп Боррель заявил, что энергетический кризис в Европе был вызван проблемами в отношениях с Россией. В Евросоюзе перечислили обсуждаемые санкции, которые могут быть введены против России. Санкции США против России, на случай ее «вторжения» на Украину могут нанести серьезные удар по мировой экономике, говорится в статье The New York Times. Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Запад готов понести ущерб в случае введения санкций против России, пишет RT.

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Евросоюз способен устроить серьезные проблемы для экономики России, что она должна понять. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. «У Евросоюза есть инструменты в сфере экономики, торговли и финансов, использование которых создаст серьезные последствия для экономики РФ. <…> Мы никому не угрожаем санкциями, но хотели бы добиться понимания возможных последствий», — заявил Жозеп Боррель на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая транслировалась на YouTube. Он подчеркнул, что предупреждать о последствиях агрессии против Украины является долгом Евросоюза. «Хорошо, если этого не произойдет. Мы будем делать все возможное для того, чтобы предотвратить это», — отметил глава дипломатии ЕС. Ранее URA.RU сообщало, что Жозеп Боррель заявил, что энергетический кризис в Европе был вызван проблемами в отношениях с Россией. В Евросоюзе перечислили обсуждаемые санкции, которые могут быть введены против России. Санкции США против России, на случай ее «вторжения» на Украину могут нанести серьезные удар по мировой экономике, говорится в статье The New York Times. Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Запад готов понести ущерб в случае введения санкций против России, пишет RT.
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