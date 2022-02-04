В НАТО назвали «большим успехом» свое расширение к границам РФ

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, камера, нато, прямой эфир, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг заявил, что расширение НАТО помогло распространить демократию Фото:
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Переговоры России и НАТО

Расширение НАТО и присоединение новых членов стало большим успехом. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Расширение НАТО за последние десятилетия стало историей большого успеха. Страны Центральной и Восточной Европы присоединились к альянсу, число членов почти удвоилось с конца холодной войны. Это помогло распространить свободу и демократию по Европе», — заявил Йенс Столтенберг в эфире американского телеканала MSNBC.

МИД РФ передал США проект соглашения с НАТО по обеспечению безопасности. Россия потребовала от НАТО не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В США и НАТО не пошли на компромисс, сообщает Nation News. В Китае считают справедливыми требования РФ к США и НАТО, передает RT со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.

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Расширение НАТО и присоединение новых членов стало большим успехом. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Расширение НАТО за последние десятилетия стало историей большого успеха. Страны Центральной и Восточной Европы присоединились к альянсу, число членов почти удвоилось с конца холодной войны. Это помогло распространить свободу и демократию по Европе», — заявил Йенс Столтенберг в эфире американского телеканала MSNBC. МИД РФ передал США проект соглашения с НАТО по обеспечению безопасности. Россия потребовала от НАТО не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В США и НАТО не пошли на компромисс, сообщает Nation News. В Китае считают справедливыми требования РФ к США и НАТО, передает RT со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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