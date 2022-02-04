В НАТО назвали «большим успехом» свое расширение к границам РФ

04 февраля 2022 в 22:17 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг заявил, что расширение НАТО помогло распространить демократию Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Переговоры России и НАТО Расширение НАТО и присоединение новых членов стало большим успехом. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Расширение НАТО за последние десятилетия стало историей большого успеха. Страны Центральной и Восточной Европы присоединились к альянсу, число членов почти удвоилось с конца холодной войны. Это помогло распространить свободу и демократию по Европе», — заявил Йенс Столтенберг в эфире американского телеканала MSNBC. МИД РФ передал США проект соглашения с НАТО по обеспечению безопасности. Россия потребовала от НАТО не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В США и НАТО не пошли на компромисс, сообщает Nation News. В Китае считают справедливыми требования РФ к США и НАТО, передает RT со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Расширение НАТО и присоединение новых членов стало большим успехом. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Расширение НАТО за последние десятилетия стало историей большого успеха. Страны Центральной и Восточной Европы присоединились к альянсу, число членов почти удвоилось с конца холодной войны. Это помогло распространить свободу и демократию по Европе», — заявил Йенс Столтенберг в эфире американского телеканала MSNBC. МИД РФ передал США проект соглашения с НАТО по обеспечению безопасности. Россия потребовала от НАТО не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В США и НАТО не пошли на компромисс, сообщает Nation News. В Китае считают справедливыми требования РФ к США и НАТО, передает RT со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.