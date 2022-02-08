Младенца из ЯНАО с отказывающей почкой спасли в Москве

Операция младенца оказалась под угрозой срыва из-за трудного финансового положения семьи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У двухмесячного младенца из Яр-Сале (ЯНАО) начала отказывать почка и девочке потребовалась срочная операция в Москве. Об этом сообщается на сайте окружного отделения «Единой России».

«У девочки диагностировали врожденную аномалию мочевыделительной системы, начала отказывать правая почка. Семья получила направление на операцию в Москве. В связи со сложными жизненными обстоятельствами выезд в медицинский центр был под угрозой», — говорится в сообщении пресс-службы.

С оплатой билетов семье помогла депутат заксобрания ЯНАО от «Единой России» Анастасия Казанцева. Сейчас младенцу ничего не угрожает, она находится на реабилитации в Надыме.