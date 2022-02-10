В Тобольске экстренно расселят аварийный дом

На расселение 36 квартир выделили более 182 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На расселение аварийного дома №120г, расположенного в 6 микрорайоне Тобольска, из бюджета области выделили более 182 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. У здания проблемы с конструктивом, и власти хотят отселить людей как можно скорее.

«Выделить 182,7 миллиона рублей из областного бюджета. Направить трансферт в бюджет Тобольска, с целью приобретения жилых помещений и предоставления возмещения за жилые помещения для переселения граждан из многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу», — такое постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии Тобольска, деньги будут направлены на переселение жителей дома №120г, в 6 микрорайоне города. В нем 36 квартир. Аварийным его признали в октябре 2019 года.

«У дома проблемы с конструктивными элементами. Для безопасности людей необходимо расселить его в плановом режиме, не дожидаясь ухудшения ситуации», — отметили в администрации.

Ранее мэр Тобольска Максим Афанасьев заявлял СМИ, что данному дому уже невозможно помочь ремонтом. В здании происходят подвижки фундамента, выпадает кладка, разрушаются ограждающие конструкции и прочее.

Как писало URA.RU, в Тюмени дети записали обращение к президенту страны Владимиру Путину, где попросили его помочь им переселиться из аварийного дома. В управляющей компании же отметили, что экстренной необходимости расселять здание нет.

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