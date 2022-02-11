Киев саботирует выполнение Минских соглашений, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, переговоры «нормандской четверки» по Украине прошли безрезультатно, однако появилась ясность в отношении заявлений Киева.
«Это действительно так. Киев саботирует выполнение „Минска-2“, этот саботаж происходит в течение восьми лет. Вчера просто состоялось такое знаковое совещание в нормандском формате, которое, как я вчера заявил, закончилось без результата», — передает слова Козака РИА «Новости». Однако, как добавил чиновник, появилась ясность по заявлениям Киева: «Появилась полная ясность относительно того, чего стоят все заявления различных политиков и партнеров по нормандскому формату и их приверженности минским соглашениям».
В результате три из четырех участников «нормандского совета» не готовы выполнять минские соглашения, дополнил Козак. «Стало ясно, что все эти годы, семь лет — через два дня будет семь лет минскому комплексу мер — вели игру. Оказалось, что три из четырех участников „нормандского“ формата не готовы выполнять минские соглашения», — подвел он итог встречи.
Киев саботирует выполнение Минских соглашений, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, переговоры «нормандской четверки» по Украине прошли безрезультатно, однако появилась ясность в отношении заявлений Киева. «Это действительно так. Киев саботирует выполнение „Минска-2“, этот саботаж происходит в течение восьми лет. Вчера просто состоялось такое знаковое совещание в нормандском формате, которое, как я вчера заявил, закончилось без результата», — передает слова Козака РИА «Новости». Однако, как добавил чиновник, появилась ясность по заявлениям Киева: «Появилась полная ясность относительно того, чего стоят все заявления различных политиков и партнеров по нормандскому формату и их приверженности минским соглашениям». В результате три из четырех участников «нормандского совета» не готовы выполнять минские соглашения, дополнил Козак. «Стало ясно, что все эти годы, семь лет — через два дня будет семь лет минскому комплексу мер — вели игру. Оказалось, что три из четырех участников „нормандского“ формата не готовы выполнять минские соглашения», — подвел он итог встречи. Ранее URA.RU сообщало, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что встреча в «нормандском формате» прошла безуспешно. Власти Украины официально отказались от выполнения Минских договоренностей. В Киеве считают, что выполнение Минских соглашений уничтожит Украину. Президент России Владимир Путин заявлял об отсутствии альтернатив Минским соглашениям.