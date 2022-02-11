Козак: Украина саботирует Минские соглашения

11 февраля 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Заявления Киева о минских соглашениях ничего не стоят, считает Дмитрий Козак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Киев саботирует выполнение Минских соглашений, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, переговоры «нормандской четверки» по Украине прошли безрезультатно, однако появилась ясность в отношении заявлений Киева. «Это действительно так. Киев саботирует выполнение „Минска-2“, этот саботаж происходит в течение восьми лет. Вчера просто состоялось такое знаковое совещание в нормандском формате, которое, как я вчера заявил, закончилось без результата», — передает слова Козака РИА «Новости». Однако, как добавил чиновник, появилась ясность по заявлениям Киева: «Появилась полная ясность относительно того, чего стоят все заявления различных политиков и партнеров по нормандскому формату и их приверженности минским соглашениям». В результате три из четырех участников «нормандского совета» не готовы выполнять минские соглашения, дополнил Козак. «Стало ясно, что все эти годы, семь лет — через два дня будет семь лет минскому комплексу мер — вели игру. Оказалось, что три из четырех участников „нормандского“ формата не готовы выполнять минские соглашения», — подвел он итог встречи. Ранее URA.RU сообщало, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что встреча в «нормандском формате» прошла безуспешно. Власти Украины официально отказались от выполнения Минских договоренностей. В Киеве считают, что выполнение Минских соглашений уничтожит Украину. Президент России Владимир Путин заявлял об отсутствии альтернатив Минским соглашениям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Киев саботирует выполнение Минских соглашений, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, переговоры «нормандской четверки» по Украине прошли безрезультатно, однако появилась ясность в отношении заявлений Киева. «Это действительно так. Киев саботирует выполнение „Минска-2“, этот саботаж происходит в течение восьми лет. Вчера просто состоялось такое знаковое совещание в нормандском формате, которое, как я вчера заявил, закончилось без результата», — передает слова Козака РИА «Новости». Однако, как добавил чиновник, появилась ясность по заявлениям Киева: «Появилась полная ясность относительно того, чего стоят все заявления различных политиков и партнеров по нормандскому формату и их приверженности минским соглашениям». В результате три из четырех участников «нормандского совета» не готовы выполнять минские соглашения, дополнил Козак. «Стало ясно, что все эти годы, семь лет — через два дня будет семь лет минскому комплексу мер — вели игру. Оказалось, что три из четырех участников „нормандского“ формата не готовы выполнять минские соглашения», — подвел он итог встречи. Ранее URA.RU сообщало, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что встреча в «нормандском формате» прошла безуспешно. Власти Украины официально отказались от выполнения Минских договоренностей. В Киеве считают, что выполнение Минских соглашений уничтожит Украину. Президент России Владимир Путин заявлял об отсутствии альтернатив Минским соглашениям.